Ligue 1 (J27) ⚽ EN DIRECT : suivez Amiens - Metz !

19e et toujours en mauvaise posture, l'Amiens SC reçoit ce soir (20h) un adversaire dans la course au maintien : le FC Metz. La victoire est indispensable ! L'avant-match est à vivre dés 19h45 sur France Bleu Picardie.

Les semaines passent, le constat se répète, mais près de 4 mois après le dernier succès en championnat, l'Amiens SC doit s'imposer ! Le besoin est carrément vital ce soir avec la réception (20h) du FC Metz au stade de la Licorne, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1.

Maintenant ou jamais ?

Avant le coup d'envoi, l'ASC est relégable, 19e au classement, et à six points du club lorrain, 16e. Un trou également constaté avec Dijon et Nimes, 17e et 18e, cinq points devant Amiens.

Le club picard est donc à un carrefour de sa saison pour ce match face à Metz. Une victoire confirmerait le redressement entre-aperçu sur les 4 derniers matches (3 nuls face à Lyon, le Paris Saint-Germain et Strasbourg).

A l'inverse, un nul ou une défaite verrait les footballeurs amiénois se rapprocher à grands pas d'une relégation en Ligue 2.

Pour gagner ce soir, l'Amiens SC devra se lâcher offensivement, une semaine après le nul décroché à Strasbourg (0-0, une seule frappe cadrée pour l'ASC). Les joueurs sont en tout cas soutenus par leur club, qui a décrété l'"union sacrée" avec les supporters cette semaine.

Des absences importantes pour Amiens comme pour Metz

Côté effectif, l'Amiens SC devra faire sans son attaquant Sehrou Guirassy (8 buts cette saison), suspendu. Moussa Konaté tient la corde pour le remplacer. Autre option envisageable, l'Iranien Saman Ghoddos revient de blessure.

En défense, Bakaye Dibassy ne sera pas sur la feuille de match, à cause d'une blessure à la cuisse gauche contractée samedi dernier à la Meinau. Sauf surprise, son remplaçant devrait être Haitam Alessami.

Au milieu de terrain, l'Amiens SC compose désormais sans Eddy Gnahoré, en instance de départ pour le club chinois du Wuhan Zall. La porte des départs n'est pas non plus fermée à Steven Mendoza, absent lors des deux derniers matches.

En face, le FC Metz composera également sans son attaquant star Habib Diallo (12 buts en Ligue 1), qui a reçu un carton rouge lors du dernier match face à Lyon. Le latéral gauche Matthieu Udol est lui aussi suspendu pour la rencontre. Les Lorrains entrent de leur côté dans une phase de trois matches contre des mal-classés : Amiens puis Nîmes et Toulouse dans la foulée.

Amiens-Metz, 27e journée de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre à 20h au stade de la Licorne. Avant-match dés 19h45 sur France Bleu Picardie !