Ligue 1 (J27) | Le Stade de Reims, bon voyageur, prend un point à Monaco (1-1)

C'est devenu une rengaine désormais connue. Volontaires et ambitieux, les Rémois ont démarré un match dont les quinze premières minutes furent agréables. Un quart d'heure rythmé par les percussions d'Anastasios Donis et Hassane Kamara et par de vraies occasions. Le milieu gauche, notamment, était tout proche d'ouvrir le score en reprenant à bout portant une balle perdue. C'était sans compter sur un bel arrêt de Benjamin Lecomte. Un bon démarrage puis les difficultés habituelles dans la construction du jeu. Et si Monaco ne semble guère plus enclin à créer le danger, Keita Baldé trouvait tout de même la transversale de loin. Il faudra finalement une erreur de Thomas Foket dans la surface pour permettre à Wissam Ben Yedder sur penalty.

Le retour des vestiaires est plus consistant. Tristan Dingomé semble dans de meilleures dispositions et les Rémois tiennent un peu mieux le ballon. Bien leur en a pris. A l'approche de l'heure de jeu, Thomas Foket adresse un centre mal repoussé par le gardien monégasque. Au second poteau, Hassane Kamara retrouve le cuir qu'il envoie dans les filets d'une belle frappe de l'extérieur du gauche à ras de terre. Une égalisation qui sème le doute chez des Monégasques hésitants. Mais ni Moussa Doumbia ni Boulaye Dia ne parviennent à faire la différence par maladresse. Pas plus qu'Arber Zeneli malgré un retour à la compétition prometteur. Il faudra surtout un grand Predrag Rajkovic pour éviter la défaite dans une fin de match débridée. Un bon point de pris qui porte l'invincibilité rémoise à 3 matchs.

A Monaco (Stade Louis II), le Stade de Reims et Monaco font match nul 1-1

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 4500 environ

: 4500 environ Arbitre : M. Hakim ben El Hadj

M. Hakim ben El Hadj Pelouse : bonne

: bonne Buts : Ben Yedder (31e sp) pour Monaco ; Kamara (58e) pour Reims

Ben Yedder (31e sp) pour Monaco ; Kamara (58e) pour Reims Avertissements - aux Monégasques Keita Baldé (55e), Aurélien Tchouaménie (81e) ; aux Rémois Thomas Foket (29e), Alaixys Romao (74e), Marshall Munetsi (84e)

aux Monégasques Keita Baldé (55e), Aurélien Tchouaménie (81e) ; aux Rémois Thomas Foket (29e), Alaixys Romao (74e), Marshall Munetsi (84e) Monaco : Lecomte - Ballo Touré, Badiashile, Glik (cap), Henrichs, Keita (Jovetic, 66e), Bakayoko (Tchouaméni, 78e), Fofana, Golovin, Slimani, Ben Yedder. Entr. : Robert Moreno.

: Lecomte - Ballo Touré, Badiashile, Glik (cap), Henrichs, Keita (Jovetic, 66e), Bakayoko (Tchouaméni, 78e), Fofana, Golovin, Slimani, Ben Yedder. Entr. : Robert Moreno. Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid, Disasi, Foket – Munetsi, Romao (cap), Dingomé (Zeneli, 85e) – Kamara, Donis (Doumbia, 80e), Touré (Dia, 67e). Entr. : David Guion.

