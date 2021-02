Ligue 1 (J27) | Muet, le Stade de Reims prend un point contre Montpellier (0-0)

Le Stade de Reims n'est pas parvenu à marquer dimanche après-midi sur sa pelouse face à Montpellier, lors de la 27e journée de Ligue 1. Volontaires et plus entreprenants après la pause, les Rémois se sont montrés trop prévisibles offensivement pour faire la différence. Ils sont 13e au classement.

Xavier Chavalerin bien pris par Vitorino Hilton, symbole d'un match rude et cadenassé entre Reims et Montpellier

Mention peut mieux faire pour le Stade de Reims. Face à Montpellier, les Rémois ont montré plus de justesse et de solidité que les semaines passées. Insuffisant toutefois pour prendre trois points qui auraient été précieux pour s'approcher du maintien. La rencontre partait pourtant sur un rythme prometteur. Déterminés à laver l'affront du match aller, les Héraultais pressaient d'entrée des Rémois. Ces derniers restaient attentifs et bien en place. Bien bloqués, les Montpelliérains finissaient par reculer. Le moment choisi par les Rémois pour sortir et proposer plus de justesse technique dans la projection. Portés par un Mathieu Cafaro remuant et un Nathanaël Mbuku volontaire, les Rémois combinaient bien jusqu'à l'entrée de la surface adverse sans pouvoir s'y montrer réellement dangereux. Si bien qu'à la pause, les tentative se comptaient sur les doigt d'une main.

La seconde période semblait plus animée. Reims est entreprenant mais toujours aussi brouillon. Nathanaël Mbuku, seul à l'entrée de la surface dévisse, tandis que Mathieu Cafaro voyait sa frappe croisée détournée par le gardien. Il n'y aura pas d'autres occasions rémoises. Pire, ils auraient pu plier si Predrag Rajkovic, par deux fois, intervenaient bien à propos face à Teji Savanier de loin et suite à un retourné de Gaetan Laborde. Montpellier ne sera pas plus dangereux, parfaitement bloqué par une défense solide, à l'image d'un Yunis Abdelhamid qui a vite retrouvé ses repères en défense. A défaut de gagner, Reims ne perd pas. Le compteur tourne, désormais porté à 31 unités au classement. Le déplacement à Nantes mercredi pourrait offrir une vraie option positive pour la fin de saison.

A Reims (stade Delaune), Reims et Montpellier font match nul 0-0

Arbitre : François Letexier

: François Letexier Avertissements - Au Rémois Boulaye Dia (81e) ; au Montpelliérain Vitorino Hilton (65e)

- Au Rémois Boulaye Dia (81e) ; au Montpelliérain Vitorino Hilton (65e) Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassama (Touré, 83e), Chavalerin, Cafaro - Mbuku (Berisha, 74e), Doumbia (Zeneli, 59e), Dia. Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassama (Touré, 83e), Chavalerin, Cafaro - Mbuku (Berisha, 74e), Doumbia (Zeneli, 59e), Dia. Entr. : David Guion Montpellier : Omlin - Ristic, Hilton (cap), Congré - Sambia, Ferri, Savanier, Mollet (Chotard, 73e) - Mavididi (Souquet, 73e), Laborde, Skuletic (Wahi, 55e). Entr. : Michel Der Zakarian

