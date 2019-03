Ligue 1 (J27) | Le Stade de Reims face à Amiens pour entretenir le rêve européen (20h)

Reims, France

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 19h30

C'est un peu à quitte ou double pour les Rémois. Ce mois de mars va permettre de se positionner pour la suite du championnat. Soit les Rémois ont un peu plus de difficultés face à ces équipes de la deuxième partie du classement qui vont se présenter à eux (Amiens, Dijon et Nantes), soit ils poursuivent sur leur lancée et s'affichent clairement pour jouer la lutte pour une qualification européenne. Qui aurait cru pareil destin en début de saison, où l'on avait pointé ce mois de mars comme un moment décisif pour le maintien dans cette exercice, face à des concurrents directs. C'est donc plutôt vers le haut que cette équipe rémoise va maintenant regarder. Ce match face à Amiens ce soir va aussi permettre de voir comment cette équipe va se comporter face à une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Ce genre d'équipes qui dans un passé récent, ne réussissaient pas vraiment aux Rémois qui avaient cette fâcheuse tendance a relancer des adversaires en difficulté. Mais cette saison, les choses ont l'air si différentes et cette équipe est plus qu'armée psychologiquement pour ne pas se laisser vivre après cette semaine passée aux côtés de Marseille, à la 5e place du classement de la Ligue 1. Pour cette rencontre, David Guion devra se passer de Xavier Chavalerin, suspendu, qui sera remplacé par Nolan Mbemba. A noter les retours de Marvin Martin (malade avant le déplacement à Montpellier), et Mathieu Cafaro (touché ay genou). Hyun Jun Suk et Shéyi Ojo n'ont pas été retenus dans le groupe. Johann Carrasso, blessé à la hanche, laisse lui sa place à Nicolas Lemaître.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Stade de Reims - Amiens SC

Gardiens : Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY

Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

Mathieu CAFARO, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Moreto CASSAMA (choix), Xavier CHAVALERIN (suspendu), Axel DISASI (choix), Sheyi OJO (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix), Hyun-Jun SUK (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour la rencontre face à @AmiensSC - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne ce samedi à partir de 19h30 #SDRASC#FBsportpic.twitter.com/dcFtLYTgf8 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 1, 2019

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion ne change pas de cap face aux questions sur une éventuelle place européenne et se concentre sur le match face à @AmiensSC#FBsport#SDRASCpic.twitter.com/ysSiWAr4Tb — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 2, 2019