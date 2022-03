Ligue 1 (J27) : Le Stade de Reims prend un bon point contre Strasbourg dans un match fermé (1-1)

Peu à peu, l'objectif maintien se rapproche pour le Stade de Reims. Avec un point de plus au classement, ce qui porte désormais le total à 32 points, le club rémois peut aborder la suite avec sérénité. Fort de leur belle victoire quoiqu'à l'arrachée dimanche dernier à Monaco (1-2), les Rémois ne sont certes pas parvenu à enchaîner par une seconde victoire consécutive. Mais ils ont une fois de plus m:ontrer des valeurs de solidarité et de combativité qui devraient apporter des points supplémentaires dans les semaines qui viennent. A Delaune pourtant, l'affaire ne se présentait pas simplement pour des Rémois vite bousculés par le pressing de Strasbourgeois résolument offensifs et engagés. Malmenés, les Rouge et Blanc faisaient le dos rond pendant 30 minutes, perdant bien trop souvent le ballon. Mais peu à peu, forts d'une justesse technique intéressante, les Rémois remettaient le pied sur le ballon sans pour autant se montrer très dangereux.

Intense, la rencontre restait fermée au retour des vestiaires, la faute à des défenses bien en place. Il faut un ballon mal dégagé par la défense rémoise pour permettre à Jean-Ricner Bellegarde d'ouvrir le score d'une frappe sèche à l'entrée de la surface locale. Euphoriques, les Alsaciens tentaient de doubler la mise. Mais les protégés d'Oscar Garcia ne lâchaient pas. Comme souvent, les remplacements font la différence. Et la délivrance viendra sur coup de pied arrêté. Comme à Monaco, Arber Zeneli adresse un bon centre. Le ballon traverse la surface strasbourgeoise et arrive jusqu'à Jens Cajuste, qui avec réussite, le pousse dans les filets adverse. Un premier but sous ses nouvelles couleurs qui permet aux rivaux du Grand Est de repartir dos à dos et de rester invaincu face à Strasbourg depuis 1958 à domicile. La semaine prochaine, les Rémois tenteront de retrouver la victoire à Angers, sur une série de 6 défaites de rang

La Coupe de France s’arrête en quarts de finale pour les Rémoises

Le coup est dur pour le Stade de Reims féminin. Tenues en échec à l'issue du temps règlementaire (0-0), les protégées d'Amandine Miquel ont finalement cédé lors de la séance de tirs au but (3-0). La prestation laisse aux joueuses un goût amer. « On n'a pas été suffisamment dangereuses même sur la fin de la deuxième mi-temps », déplore la coach rémoise. « On est en manque de réussite et de conviction un peu à l’image du match sur les penalties tirés », observe Amandine Miquel. Place désormais au championnat de D1 dès samedi prochain à Guingamp.

- au Strasbourgeois Ibrahima Sissoko (64e) et Frédéric Guilbert (92e) Reims : Rajkovic – Busi (Donis 75e), Faes, Munetsi, Abdelhamid (cap), Konan – Lopy (Flips 75e), Matusiwa – Mbuku (Zeneli 58e), Hornby (Cajuste 65e), Kebbal (Cassama 65e). Entr : Oscar Garcia

: Rajkovic – Busi (Donis 75e), Faes, Munetsi, Abdelhamid (cap), Konan – Lopy (Flips 75e), Matusiwa – Mbuku (Zeneli 58e), Hornby (Cajuste 65e), Kebbal (Cassama 65e). Entr : Oscar Garcia Nantes : Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku (cap), Caci – Sissoko (Liénard 65e), Prcic, Bellegarde – Ajorque, Diallo (Gameiro 74e). Entr : Julien Stéphan

