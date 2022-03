Ligue 1 (J27) | Le Stade de Reims reçoit Strasbourg dans un duel du Grand Est alléchant (15 heures)

Il y a des matches comme çà, qui font envi sur le papier. Et ce duel entre les deux meilleures équipes du Grand Est au classement en fait parti. Dans un stade Delaune qui sera un peu plus rempli que d'habitude, avec une délégation de supporters alsaciens, et les premiers jours du printemps supposés attirer les foules, le Stade de Reims va essayer de poursuivre sur sa lancée. Les Rémois restent sur deux belles prestations ponctuées d'un match nul face à Brest et un succès à Monaco. Privée d'éléments importants, l'équipe a su s'adapter et réagir et surtout exister. Avec ce précieux succès à Monaco dimanche dernier qui a ouvert la voie vers un maintien un peu plus serein. Ce dimanche, comme face à Monaco le dimanche dernier, les Rémois auront fort à faire par une équipe de Strasbourg qui a pris une autre dimension cette saison. Les Alsaciens sont 5e et ont bien l'intention de s'inviter dans la lutte pour l'Europe. Pour cette rencontre, l'entraîneur rémois Oscar Garcia pourra enfin compter sur quelques retours de blessure. Jens Cajuste, Anastasios Donis et Moreto Cassama sont dans le groupe. Ghislain Konan, un temps incertain, est bien présent. Et bien sûr, le capitaine rémois, Yunis Abdlelhamid, est lui de retour de suspension après avoir purgé deux matches de suspension, suite à son expulsion à Nantes.

