Ligue 1 (J27) | Le Stade de Reims s'est battu jusqu'au bout pour arracher le nul contre Amiens (2-2)

Le cru 2019 du Stade de Reims a du caractère et il l'a encore montré ce samedi soir. Menés de deux buts, les Marnais ont trouvé les ressources pour revenir et aurait même pu l'emporter dans un Delaune en ébullition. Provisoirement 5e, Reims poursuit son incroyable série d'invincibilité, portée à 11.

Reims, France

Le contenu et la physionomie proposée contre Amiens ce samedi soir a de quoi donner quelques difficultés à trouver le bon sentiment. Frustré de ne pas gagner face à un mal classé ? Heureux du caractère nécessaire pour revenir ? Ou bien simple satisfaction d'assister à un spectacle offrant à la fois suspens et palpitation ? Sûr de ses forces, le Stade de Reims prenait en tout cas vite le meilleur sur un adversaire dont les résultats à l'extérieur sont pauvres.

Sous l'impulsion d'Arber Zeneli, les Marnais provoquent, débordent, mais ne se montrent pas vraiment dangereux. Un temps dépassés, les Amiénois laissent passer un orage de 25 minutes pour reprendre la direction des opérations. Solides derrières, combatifs au milieu, les visiteurs cassent le rythme. Peu à peu les imprécisions se multiplient et Reims perd son football en même temps que Nolan Mbemba, touché à l'aine. Pire sur un mouvement malheureux, Thomas Foket se rend coupable d'une main qui vaut un penalty, logiquement transformé par Moussa Konaté. Perdus, les Rouge et Blanc baisseront la tête une seconde fois lorsque Cheick Timité voit son centre-tir légèrement contré par Yunis Abdelhamid et trompe Edouard Mendy.

Le retour des vestiaires reste compliqué. Les longs ballons rémois se heurtent à la solide défense amiénoise. Il faut l'entrée de Boulaye Dia et le passage en 4-4-2 pour changer la physionomie de la rencontre. Et sur un nouveau numéro de Zeneli, le jeune attaquant rémois finit par relancer les siens. La fin de match ressemble à de l'attaque-défense. A force de reculer, Amiens se met en danger et cède logiquement sur une magnifique frappe de Mathieu Cafaro, à peine entré en jeu. Les dernières minutes sont rémoises mais le score ne bougera plus malgré les ultimes tentatives de Zeneli et Dia. Un onzième match consécutif sans défaite qui permet tout de même aux Rémois de conserver ses rêves les plus fous.

-

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Amiens font match nul 2-2

Mi-temps : 0-2

: 0-2 Spectateurs : 12 549

: 12 549 Arbitre : M. Franck Schneider

M. Franck Schneider Pelouse : bonne

: bonne Buts : Dia (70e), Cafaro (84e) pour Reims ; Konaté (39e, sp), Abdelhamid (44e, csc)

Dia (70e), Cafaro (84e) pour Reims ; Konaté (39e, sp), Abdelhamid (44e, csc) Avertissements - au Rémois Boulaye Dia (82e), à l'Amiénois Erik Pieters (75e)

au Rémois Boulaye Dia (82e), à l'Amiénois Erik Pieters (75e) Reims : Mendy – Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Mbemba (Doumbia, 37e), Dingomé (Cafaro, 81e), Zeneli, Oudin (Dia, 66e), Chavarria. Entr. : David Guion

: Mendy – Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Mbemba (Doumbia, 37e), Dingomé (Cafaro, 81e), Zeneli, Oudin (Dia, 66e), Chavarria. Entr. : David Guion Amiens : Gurtner - Gouano (cap), Krafth, Lefort, Pieters, Monconduit, Blin, Ghoddos (Dibassy, 83e), Guirassy, Konaté (Gnahoré, 76e), Timité. Entr : Christophe Pelissier

-

-

-

#SDRASC Selon vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims lors du match nul entre le @StadeDeReims et @AmiensSC (2-2) ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 2, 2019

-

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après le match nul face à @AmiensSC (2-2) #SDRASC#FBsportpic.twitter.com/voTlwjpac8 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 2, 2019

VIDEO | La réaction du président du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot après le match nul face à @AmiensSC (2-2) #SDRASC#FBsportpic.twitter.com/bee2QYWQs1 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 2, 2019