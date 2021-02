Ligue 1 (J27) | Le Stade de Reims veut un peu plus assurer son maintien face à Montpellier (15h)

Cela fait 4 matches que les Rémois n'ont plus gagné en Ligue 1. Pour autant, les hommes de David Guion ont réussi à grappiller des points à la faveur de matches nuls face à Angers, Lens et Saint-Etienne. Mais pendant ce temps là, Lorient et Nîmes ont avancé beaucoup vite et sans parler d'urgence, il serait de bon ton pour le Stade de Reims de marquer des points pour ne pas se faire peur dans la dernière ligne droite. Dans le pire des scénarios, le Stade de Reims aura 6 points d'avance sur le 19e est premier relégable ce soir à l'issue de cette 27e journée. Et ce avant de se déplacer à Nantes dès mercredi. Autant dire que l'objectif sera de retrouver le goût de la victoire ce dimanche même si cela s'annonce difficile face à une équipe de Montpellier qui reste sur 4 succès de rang et qui a retrouvé des ambitions européennes. A noter que pour cette rencontre, l'entraîneur rémois pourra compter sur tout son groupe puisqu'il n'y a aucun blessé et aucun suspendu à déplorer.

