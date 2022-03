Ligue 1 (J27) : Lens reçoit Brest avec en tête le souvenir de la claque reçue à l'aller

Lens reçoit Brest à 17h pour le compte de la 27ème journée de L1. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord. Les artésiens espèrent s'imposer pour conserver leur place dans la course à l'Europe mais pour aussi oublier les 4 buts encaissés lors de la manche aller.

Le Racing Club de Lens sera le favori de cette confrontation face à une formation de Brest qui vient de s'incliner à domicile contre Lorient (0-1) et qui sera privé de deux joueurs importants de sa défense : le capitaine Chardonnet expulsé le week-end dernier et suspendu ce samedi et le latéral droit Pierre-Gabriel blessé. Le Racing devrait aligner l'équipe-type du moment avec Gradit en défense, Fofana au milieu et Kalimuendo en attaque.

La décla : Ne pas oublier le match aller

Franck Haise ne fait pas une fixation du résultat de la manche aller mais il a quand même prévu d'en reparler quelques minutes à ses joueurs : "Le score à Brest avait été assez sévère sur le contenu, mais c'était une vraie claque. Je pense qu'on fera un petit rappel avant la rencontre. Quand on prend une claque à l'aller, en général on a le souvenir au retour, ou pareil sur une claque le week-end précédent.

Le joueur à suivre : Jonathan Gradit

Le défenseur lensois devrait une nouvelle fois débuter la rencontre. De retour de blessure dimanche dernier à Angers, Jonathan Gradit n'aura finalement raté que 2 rencontres face à Bordeaux et Lyon. Il s'était blessé au mollet lors du déplacement à Lorient le 6 février. A 29 ans, il va disputer ce week-end son 80ème match de L1, le 57ème avec le Racing. L'ancien caennais attend d'ailleurs toujours d'inscrire son premier but au sein de l'élite.

La stat : Prolonger la série ?

Les coéquipiers de Seko Fofana voudront prolonger leur série de 3 matchs sans défaite ( Bordeaux 3-2, Lyon 1-1 et Angers 2-1). Ces 7 points pris en 3 rencontres leur ont permis de retrouver la 6ème place du classement. Ils ne sont, avant cette 27ème journée, qu'à 3 points de la première équipe qualifiée pour une Coupe d'Europe grâce au championnat.

La compo France Bleu Nord : Les mêmes qu'à Angers?

Leca - Gradit Danso Médina - Clauss Fofana Doucouré Haïdara - Sotoca Kakuta - Kalimuendo