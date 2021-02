Ligue 1 (J27) - Kamara suspendu pour DFCO - PSG, Benzia dans le groupe ?

Le match le plus déséquilibré de l'année - sur le papier - pour le DFCO. Dijon reçoit le Paris Saint-Germain, samedi 27 février 2021, pour la 27e journée de Ligue 1. Le DFCO, dernier du championnat, et largué en queue de classement, est condamné à faire un exploit contre les Parisiens, qui luttent pour le titre. Un exploit qui a déjà eu lieu en 2019, et cette victoire 2-1 des Dijonnais.

Assalé et Dina Ebimbe de retour, Benzia dans le groupe ?

Tout le monde est apte pour le réception du PSG samedi. Roger Assalé (cuisse) et Junior Dina Ebimbe (pied), tous deux absents pour le déplacement à Lens, sont rétablis. Selon leur entraîneur David Linarès, ils sont prêts pour débuter le match.

Autre bonne nouvelle : Yassine Benzia, blessé depuis le mois de mai dans un grave accident de buggy, "pourrait" être dans le groupe indique le coach. Des discussions ont eu lieu dans la semaine. Si le retour de l'ancien lyonnais et lillois n'a pas lieu ce weekend, ce n'est plus qu'une question de jours.

Aboubakar Kamara suspendu

Le DFCO devra se passer des services de l'attaquant Aboubakar Kamara, suspendu trois matchs (dont un avec sursis) par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

