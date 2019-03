Ligue 1 (J27) - Montpellier repart de l'avant à Bordeaux (2-1)

La bonne cuvée montpelliéraine à Bordeaux. Grâce au succès (2-1) ramené de Gironde ce mardi soir en match en retard de la 27e journée de championnat, le MHSC se relance dans la course aux places européennes. Après deux défaites de suite, les footballeurs héraultais retrouvent le sourire pour le 999e match du club dans l'élite. Montpellier est 7e à trois petits points de Marseille, le quatrième.

Les buts

Dans un stade presque vide, c'est Montpellier qui a ouvert le score. Paul Lasne a repris de la tête au second poteau un centre d'Andy Delort. L'ancien Bordelais a signé son deuxième but de la saison. "Il fait du bien à la tête" a souligné le milieu de terrain pailladin. Bordeaux égalisera quinze minutes plus tard sur une frappe détournée par Toma Basic. Au retour des vestaires, Montpellier est revenu avec plus d'envie et une meilleur maîtrise du ballon. L'équipe sera récompensée à la 51e sur un but 100% défenseurs. Après un corner de Florent Mollet, le jeune Nicolas Cozza a offert à Daniel Congré le deuxième but de sa saison.

Les réactions