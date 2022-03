Ligue 1 (J28) : Avant Chelsea, le LOSC veut poursuivre sa belle série contre Saint-Etienne

La décla : « Cette équipe pétille »

0 but encaissé lors des quatre derniers matches de Ligue 1. La série en cours des Lillois était inimaginable il y a un mois, quand le LOSC n’avait réussi que deux clean sheets en 23 journées de championnat. « C’est vrai que ce n’est pas anodin, souligne Jocelyn Gourvennec. Il faut qu’on continue et qu’on cultive ça. »

L’entraîneur lillois se satisfait du comportement de son groupe : « Dans l’exigence et dans l’énergie qu’on met dans tout ce qu’on fait, je trouve que cette équipe pétille. C’est plutôt positif, et il faut le garder. »

Le joueur à suivre : Léo Jardim doit assumer son nouveau statut

L’assise défensive retrouvée du LOSC correspond au changement dans la hiérarchie des gardiens de but.

« On n’a pas changé grand-chose, concédait Gourvennec. C’est sûr que Léo a joué à la place d’Ivo (Grbic). On sait que les équipes en haut de classement sont celles qui prennent le moins de buts, donc c’est un élément important. » Après le naufrage du titulaire habituel, Ivo Grbic, face au Paris Saint-Germain (1-5), le portier brésilien a pris place dans les cages lilloises. Il fait depuis l’unanimité, n’ayant encaissé aucun but lors de ses quatre sorties en championnat.

La stat : Bamba, roi de Pierre Mauroy

En ouvrant le score contre Clermont, dès la 3e minute dimanche, Jonathan Bamba a mis fin à une longue disette de 49 matches sans marquer, toutes compétitions confondues. Mais il a surtout, une fois de plus, trouvé le chemin des filets à domicile. Une habitude : sous le maillot du LOSC en Ligue 1, il a inscrit 18 de ses 21 réalisations à Pierre Mauroy, ce qui en fait le meilleur buteur de l’enceinte, à égalité avec Salomon Kalou. « Je ne peux pas l’expliquer, avoue l’attaquant lillois. C’est le stade : je vois les supporters qui nous poussent à chaque match. C’est toujours un plus de jouer devant notre public. »

La compo « France Bleu Nord »

Jardim – Celik, Fonte, Botman, Djalo – Sanches, Xeka, André, Bamba – David, Ben Arfa

Naël Makhzoum