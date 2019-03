Ligue 1 (J28) : Caen avec Repas et Genevois, sans Bammou à Rennes

Jan Repas fait son grand retour dans la convocation caennaise pour le déplacement à Rennes, dimanche pour la 28ème journée de Ligue 1. Baysse et Genevois intègrent aussi le groupe des 18, ils profitent des absences pour suspension d'Alex Djiku et Frédéric Guilbert. Bammou n'est pas retenu.

Caen, France

Fabien Mercadal a convoqué 18 joueurs pour le déplacement du SM Caen à Rennes pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1. Pour pallier les absences de Fred Guilbert et Alex Djiku (suspendus) en défense, l’entraîneur malherbiste a décidé de réintégrer Paul Baysse, non retenu la semaine passée contre le Paris Saint-Germain. Romain Genevois fait, lui, son grand retour. Le défenseur n'était plus apparu dans une convocation depuis le 22 septembre et sa rupture du tendon d'Achille à Saint-Etienne.

3ème convocation pour Repas

Présent à deux reprises dans le groupe cette saison, Jan Repas est lui aussi du déplacement en Bretagne. Le milieu de terrain slovène n'a joué que quelques minutes en Coupe de France avec l'équipe fanion du SMC cette saison, à Viry-Chatillon. Il n'était plus apparu dans le groupe des 18 en Ligue 1 depuis la réception de Marseille, le 20 janvier.

Yacine Bammou fait les frais du retour du Slovène de poche. L'ancien Nantais restera en Normandie ce weekend, tout comme Baissama Sankoh, déjà non retenu le weekend dernier face au PSG.

Le Groupe : Gardiens : Erwin Zelazny et Brice Samba - Défenseurs : Paul Baysse, Romain Genevois, Jonathan Gradit, Younn Zahary et Yoël Armougom - Milieux : Jessy Deminguet, Fayçal Fajr, Saïf-Eddine Khaoui, Jan Repas, Ismaël Diomandé et Prince Oniangué - Attaquants : Claudio Beauvue, Casimir Ninga, Malik Tchokounté, Enzo Crivelli et Evens Joseph

Les Caennais déjà à Rennes

Les Malherbistes ont rejoint la capitale bretonne ce samedi, en fin d'après-midi. Dans la soirée, ils regarderont ensemble les performances de leurs adversaires directs pour le maintien en Ligue 1. Dijon accueille Reims, Amiens reçoit Nîmes et Monaco réceptionne Bordeaux.

Rendez-vous dimanche, dès 16h30 pour vivre Stade Rennes - Stade Malherbe Caen, en direct et en intégralité sur France Bleu, avec les commentaire d'Olivier Duc et Boris Letondeur, depuis le Roazhon Park.