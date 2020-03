Ligue 1 (J28) : DFCO-Toulouse, l'opération maintien commence maintenant

Match de bas de tableau, mais match crucial pour Dijon. Le DFCO, 17e de Ligue 1 avant la 28e journée, reçoit Toulouse, lanterne rouge du championnat, samedi 7 février (20 heures), au Stade Gaston Gérard. "Un match qu'on doit gagner si on veut rester en Ligue 1", résume Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, qui ne pense "qu'à la victoire" face au Téfécé.

Ne surtout pas prendre Toulouse de haut

Forcément, c'est le piège, face à une équipe en telle difficulté, de se dire que le match sera plus facile. Un écueil que le DFCO veut laisser de côté. Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais, se méfie des Toulousains."Il y a des joueurs de qualité, notamment sur le potentiel offensif. Dossevi, Gradel, Sanogo, et Saïd, qu'on connaît bien, détaille-t-il. Il faut qu'on mette les ingrédients pour continuer à les faire douter et les laisser derrière nous". Même son de cloche chez Bruno Ecuele Manga, le défenseur central dijonnais. "Une équipe blessée est toujours plus dangereuse, argumente-t-il. On va se concentrer sur nous, ne pas sous-estimer cette équipe, même si, aujourd'hui, ils sont au fond du trou".

Il n'y a pas de confiance excessive - Stéphane Jobard

Début d'un mois crucial

Si Dijon négocie bien ce mois de mars, le spectre de la descente peut s'éloigner. Quatre matchs à jouer, dont trois à domicile - Toulouse, Amiens et Nice - et donc deux contre des adversaires directs. Quand on sait que Dijon en est à 11 matchs sans défaite sur sa pelouse de Gaston Gérard, c'est plutôt une bonne nouvelle.

"Ce match face à Toulouse, c'est un match charnière. On entre dans la dernière ligne droite, confirme Stéphane Jobard. Il faut donner un signal fort et se donner une bonne bouffée d'oxygène" pour attaquer ce mois de mars. "On est prêts. Il faut encore marquer le territoire et garder les distances avec les poursuivants", martèle le technicien dijonnais, déterminé.

Au match aller, Dijon s'était incliné

Les groupes