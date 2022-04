Ligue 1 (J28) : face à l'OM, l'AS Saint-Étienne veut lancer son sprint final

Quoi de mieux qu'une telle affiche pour aborder la dernière ligne droite d'un championnat où tout peut encore basculer pour l'AS Saint-Étienne ? 18e et barragistes, les Verts reçoivent ce samedi l'Olympique de Marseille deuxième du classement. Dans un stade à guichets fermés et sous une météo digne d'un mois d'avril finlandais, l'ASSE peut emballer sa fin de saison.

La décla : "La seule prolongation qui m'intéresse c'est celle des Verts en Ligue 1"

Il n'a pas été question que du match face à l'OM ce vendredi en conférence de presse. Pascal Dupraz est revenu (sans qu'on lui pose la question) sur un article du journal l'Équipe dans lequel il est expliqué qu'il agacerait certaines personnes au club à force de répéter qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison et d'une volonté de se voir offrir une prolongation. "Quand je dis que je suis sans contrat ce n'est que la vérité a répondu le technicien stéphanois. Je ne pousse personne à me prolonger. Mon deal me va très bien. C'est kiffant comme disent les jeunes de savoir que je suis dans un challenge. La seule prolongation de contrat qui m'importe c'est celle de l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. C'est ceux pour quoi on m'a choisi".

Le joueur à suivre : Arnaud Nordin

Face à l'OM l'attaque des Verts sera orpheline de son capitaine et meilleur buteur Wahbi Khazri. Romain Hamouma, opéré de la main n'est toujours pas disponible et Enzo Crivelli, pour la première dans le groupe ne devrait pas débuter. Dans ces conditions Arnaud Nordin aura la charge de semer la pagaille dans la défense marseillaise. En fin de contrat en juin il dispose ce samedi soir d'une formidable opportunité de montrer l'étendue de ses capacités lui qui n'a inscrit que deux buts cette saison malgré un temps de jeu conséquent.

La stat : 30 points pour l'OM en voyage

L'Olympique de Marseille aime voyager cette saison. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont récolté 30 points en 14 matchs à l’extérieur en Ligue 1 cette saison. C'est plus que toute autre équipe et le meilleur total de son histoire après 14 déplacements depuis la mise en place de la victoire à trois points. Les Verts sont prévenus.

La compo France Bleu : Boudebouz en faux neuf

Bernardoni - Thioub, Moukoudi, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Gourna - Nordin, Boudebouz, Bouanga