Ligue 1 (J28) : Face à Lille, l'AS Saint-Étienne veut continuer de bien voyager en 2022

Au match aller l'ASSE et le LOSC s'étaient neutralisés (1-1)

L'AS Saint-Étienne a l'occasion de mettre la pression sur ses concurrents pour le maintien. Les Verts affrontent Lille ce vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 avec l'ambition de ne pas rentrer bredouille et de poursuivre sa belle série. Hormis la défaite sur la pelouse du Paris Saint-Germain (3-1), l'ASSE reste sur quatre victoires et un nul en championnat. Elle a aussi montré, en s'imposant à Angers et Clermont qu'elle savait bien voyager en 2022. À confirmer ce soir au stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

La décla : "Les Verts doivent se faire respecter"

En ayant pris 13 points sur 18 lors des six derniers matchs l'ASSE n'a plus rien à voir avec cette équipe qui enchainait les contre-performances il y a quelques semaines encore. Une métamorphose qui n'a pas échappé à ses adversaires qui craignent cette nouvelle dynamique Stéphanoise. Les Verts font de nouveau peur. Ce n'est pas pour déplaire à l'entraîneur stéphanois Pascal Dupraz : "L'AS Saint-Étienne est un club qui doit se faire respecter. Le respect se gagne sur le rectangle vert. Moi je n'aime pas trop me faire chambrer ou être ridicule. Si seulement les adversaires pouvaient être apeurés au point de ne pas venir (rires)".

Le joueur à suivre : Falaye Sacko, la bonne pioche

Élu joueur du mois de février par les supporters sur le site officiel du club (40% des votes, devant Romain Hamouma et Wahbi Khazri) Falaye Sacko a réussi une adaptation éclair chez les Verts. Arrivé dans les dernières minutes du mercato d'hiver, le Malien est déjà un titulaire indiscutable de l'effectif de Pascal Dupraz. En l'absence d'Eliaquim Mangala (suspendu) à Lille, il devrait encore être aligné en défense centrale. À moins que Pascal Dupraz ne décide de l'aligner sur le côté droit dans une défense à quatre.

La stat : une disette de 29 ans dans le Nord

Les terres des Dogues ne réussissent pas à l'AS Saint-Étienne. Voilà 29 ans que les Verts ne se sont plus imposés à l'extérieur face à Lille. Notre partenaire Evect nous rappelle qu'il faut remonter au 18 septembre 1993 pour trouver trace d'une victoire stéphanoise à Lille. "Les hommes de Jacques Santini et de Jean-Michel Larqué nouveau directeur sportif l’avaient emporté (2-0) face à des Dogues qui n’avaient toujours pas gagné après huit journées".

La compo France Bleu : Moukoudi va suppléer Mangala suspendu

Bernardoni - Thioub, Sacko, Moukoudi, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Gourna - Boudebouz - Khazri, Bouanga