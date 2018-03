Metz, France

Les Grenats quittent la pelouse de Saint-Symphorien la tête basse, les esprits remplis de regrets. La victoire était presque impérative samedi soir pour le FC Metz qui voulait entretenir l'espoir d'un possible maintien. Mais les choses se compliquent après cette nouvelle déconvenue et ces points perdus à la fin du match.

La première demie-heure n'a certainement pas marqué les amateurs de beau football. Beaucoup de déchets techniques, peu d'actions offensives et le public messin s'endort dans les travées du stade. C'est finalement le meilleur buteur grenat Nolan Roux qui va réveiller les supporters d'un coup de tête au fond des filets d'Alban Lafont sur un centre déposé de Matthieu Dossevi (32'). C'est un coup de massue pour les Toulousains.

#FCMTFC - Le but de Nolan Roux qui ouvre le score pour Metz face à Toulouse : pic.twitter.com/B3v0B3Qlmy — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 3, 2018

L'exclusion de Julian Palmieri

Et pourtant, ils retrouvent le moral juste avant la fin de la première période. L'arbitre de la rencontre Mikael Lesage voit rouge et exclut le défenseur messin Julian Palmieri, auteur d'un excès d'engagement sur Max-Alain Gradel. Son tacle est jugé trop violent, l'ex Bastiais rejoint les vestiaires et laisse ses coéquipiers à dix pour la fin de partie.

Le tacle appuyé de Julian Palmieri sur Max-Alain Gradel © AFP - PATRICK HERTZOG / AFP

En deuxième période, le portier messin Eiji Kawashima multiplie les arrêts, les attaquants toulousains vendangent devant. Le FC Metz tient le coup et croit voir les trois points se profiler à l'horizon. Mais le destin s'acharne sur les Grenats qui craquent une nouvelle fois en toute fin de partie.

Firmin Mubele transperce la défense adverse et glisse le ballon en retrait dans la surface pour Kelvin Amian qui ajuste le gardien japonais (84'). Les Toulousains égalisent et plombent les espoirs messins.

#FCMTFC - Le but de Kelvin Amian qui permet à Toulouse d'arracher le match nul face à Metz : pic.twitter.com/cwa1dYpZod — Causerie de L1 Vidéo (@VideosCDL1) March 3, 2018

Le maintien en ligue 1 s'éloigne un peu plus pour la lanterne rouge. Mais les joueurs, eux, y croient encore, comme Matthieu Dossevi : " On se focalise sur chaque match pour essayer de faire le boulot. _Il y a de bonnes choses, on essaie de s'accrocher à cela mais on aimerait être plus récompensés_. Il va falloir aller chercher ce brin de réussite."

Les plus de France Bleu Lorraine

Un nouveau but signé Nolan Roux, son onzième cette année. Et encore un but de la tête !

Réduits à dix, le FC Metz a résisté longtemps aux assauts toulousains.

Le travail de Renaud Cohade, omniprésent à la récupération du ballon.

Les regrets de France Bleu Lorraine

Le tacle violent et inutile qui vaut à Julian Palmieri un carton rouge et qui a handicapé son équipe.

Encore un but encaissé dans le dernier quart d'heure et qui coûte deux points.

La faible affluence à Saint-Symphorien (environ 11.200 supporters) pour ce match important.

La feuille de match

A Metz (Stade Saint-Symphorien) : Metz et Toulouse font match nul 1 à 1 (mi-temps: 1-0)

(Stade Saint-Symphorien) : Metz et Toulouse font match nul 1 à 1 (mi-temps: 1-0) Arbitre : M. Lesage

: M. Lesage Buts : Metz : Roux (32') Toulouse : Amian Adou (84')

: Metz : Roux (32') Toulouse : Amian Adou (84') Avertissements : aux Toulousains Jean (18'), Moubandje (45'), Toivonen (87'), Durmaz (90'+2) Exclusion du Messin Palmieri (42')

: aux Toulousains Jean (18'), Moubandje (45'), Toivonen (87'), Durmaz (90'+2) du Messin Palmieri (42') Metz : Kawashima - Balliu, Rivierez, Niakhaté, Palmieri - Dossevi, Poblete, Milicevic (Lempereur 45), Cohade (cap), Roux (Niane 80) - Rivière (Nguette 89) Entr.: Frédéric Hantz

: Kawashima - Balliu, Rivierez, Niakhaté, Palmieri - Dossevi, Poblete, Milicevic (Lempereur 45), Cohade (cap), Roux (Niane 80) - Rivière (Nguette 89) Entr.: Frédéric Hantz Toulouse : Lafont - Jullien, Diop (cap), Amian Adou, Moubandje - Sangaré, Cahuzac (Mubele 75), Blin (Toivonen 55) - Jean (Durmaz 55), Delort, Gradel Entr.: Michaël Debève

Ecoutez les buts

François Pelleray et Alexandre Luthardt aux commentaires Copier

Les résultats et le classement