Ligue 1 (J28) : Le RC Lens doit éviter le faux-pas à Metz

Lens se déplace à Metz, ce dimanche 13 mars à 15h, avec la nécessité de l'emporter pour rester au contact des candidats à l'europe. Contre une équipe en difficulté, les Sang et Or doivent profiter de cette 28e journée de L1 pour se relancer.

La décla : "On se doit de craindre Metz"

Sur le papier, le déplacement à Metz (19e, 22 points) pourrait sembler plus que déséquilibré. Mais le Racing Club de Lens (10e, 40 points) se rend à Saint-Symphorien en mal de confiance. La défaite face à Brest (0-1) du week-end dernier a stoppé un élan de trois matchs sans perdre. D'où la mise en garde de l'entraîneur, Franck Haise : "On se doit de craindre Metz parce qu'on se doit de craindre tout le monde."

D'autant plus que les grenats sont en mission pour arracher le maintien et semblent avoir comblé leurs lacunes défensives. La 3e pire défense du championnat n'a encaissé que 3 buts lors de ses 5 derniers matches. "C'est une équipe très agressive et très solide en défense placée, analyse l'entraîneur. Elle est compacte et sera très difficile à bouger. Chaque équipe a des points forts et Metz en a de très forts sur le plan défensif."

Le joueur à suivre : Massadio Haïdara retrouve la forme

Le poste de piston gauche n'est plus un casse-tête pour Franck Haise. Du moins pour le moment. Car en l'absence de Przemyslaw Frankowski, suspendu et qui doit soigner des soucis à la cheville et une gêne musculaire, Massadio Haïdara est le nouveau titulaire, depuis cinq rencontres. Lui qui avait souffert d'une blessure au mollet, avant de rechuter en début de saison, a profité de la Coupe d'Afrique des Nations pour se relancer. L'international malien n'a jamais abdiqué face à la concurrence et enchaîne les titularisations depuis un mois. "Quand les autres s'entraînent fort et jouent bien, il faut s'accrocher, se battre pour montrer qu'on est au niveau quand on a une opportunité et c'est dans les valeurs de Massadio", admire l'entraîneur Sang et Or.

La stat : en recherche de régularité

Les Lensois peinent à trouver de la constance cette saison et souffrent particulièrement ces dernières semaines. Avec 4 défaites lors des 7 derniers matches, toutes compétitions confondues, Lens paie son irrégularité par sa 10e place au classement.

Pourtant, le Racing réalise une saison aussi pleine que l'an dernier sur le plan comptable (un point de moins au même moment). Mais la Ligue 1 a passé un cap. "Le niveau est encore plus homogène par le haut, estime Franck Haise. Il y a beaucoup d'équipes qui avancent, qui progressent et on voit que c'est un championnat au sein duquel tout le monde est sur le qui-vive."

La compo "France Bleu Nord" :

Farinez - Haïdara, Médina, Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucouré - Kakuta, Sotoca - Kalimuendo