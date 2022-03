Ligue 1 (J28) | Le Stade de Reims à Angers pour continuer la bonne série (15 heures)

Par le passé, d'une saison à l'autre, le Stade de Reims avait pris cette mauvaise habitude de relancer les adversaires en difficulté ou dans une mauvaise passe dans le championnat. Même si pareilles mauvaises habitudes ne se sont pas toujours présentées, les Rémois seraient bien inspirés ce dimanche de ne pas les réveiller. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que leur adversaire du jour est dans une très mauvaise passe. Le SCO Angers n'est pas en situation délicate, 14e au classement avec 3 points de retard sur le Stade de Reims, 13e, mais les Angevins sont une série impressionnante de six défaites consécutives en championnat (face à Saint-Etienne, Marseille, Strasbourg, Nice, Lens et Rennes). Angers éprouve également beaucoup de difficultés à domicile cette saison avec déjà 7 défaites cette saison. Forcement, il va falloir s'attendre à une réaction angevine, l'équipe commençant à voir revenir les équipes du bas de tableau. Les Rémois qui sont eux sur une dynamique interessante avec 2 nuls et 1 victoire ont l'occasion de prendre un peu plus leurs distances avec la zone de relégation. Pour cette rencontre, l'entraîneur Oscar Garcia peut compter sur les retours de Thomas Foket et Valon Berisha. Hugo Ekitiké, Moussa Doumbia, Andreaw Gravillon et Al Bilal Touré sont eux toujours blessés. Tout comme Jens Cajuste qui ne s'est pas remis du coup reçu face à Strasbourg.

-> Angers SCO - Stade de Reims / A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 14h30.

LE GROUPE