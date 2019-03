Ligue 1 (J28) | Le Stade de Reims à Dijon pour tenter de renouer avec la victoire (20h)

Reims, France

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 19h30

Dijon après Amiens, difficile de comparer les deux matches malgré le classement proche de ces deux équipes car le Stade de Reims s'attend à un tout autre style, une opposition différente. Si Amiens est venu avec un plan de jeu établi, avec beaucoup d'engagement et de combativité, Dijon sera un peu moins dans le calcul tactique.

Dans une situation très inconfortable au classement, (19e et avant-dernier), les Bourguignons sont presque déjà dans l'obligation de gagner. Sur une série en cours de 5 défaites consécutives, ils continuent de s'enfoncer au classement pendant que le dernier Guingamp continue son retour en ayant 4 points sur 6 possibles lors des deux derniers matches.

Les Rémois sont sur une dynamique inverse avec cette série de 11 matches sans défaite. Et toujours cette volonté de continuer sur cette lancée, de rester positionner pour participer à la lutte pour l'Europe dans la dernière ligne droite et surtout - et c'est le plus important - ne pas changer d'état d'esprit.

Car toute sortie de route, tout écart de comportement de philosophie de jeu, de combativité conduiront forcement vers une fin de série face à un adversaire en danger. Les Rémois ont déjà montré que face à ces équipes de bas de tableau, ils n'avaient jamais changé de regard et ne les avaient jamais pris de haut. Dans cette ultime match face à un mal classé, il va encore falloir le démontrer.

-> Tout ce qu'il faut savoir avant Dijon FCO - Stade de Reims

-> A lire aussi : L'interview d'Arber Zeneli : "Je me sens très bien au Stade de Reims"

INTERVIEW | Arber Zeneli : « Je me sens très bien au Stade de Reims »

Le milieu de terrain rémois évoque son arrivée au club, son intégration, la @Ligue1Conforama et son avenir au @StadeDeReims#FBsporthttps://t.co/eE2FtKfrIjpic.twitter.com/BAUeofuhYH — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 8, 2019

-

Gardiens : Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY.

: Nicolas LEMAÎTRE, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE.

: Yunis ABDELHAMID, Abdul-Rahman BABA, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI.

: Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Moussa DOUMBIA, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Alaixys ROMAO, Arber ZENELI. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN.

: Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Rémi OUDIN. Absents : Johann CARRASSO (hanche), Ghislain KONAN (dos), Nolan MBEMBA (pubis), Moreto CASSAMA (choix), Axel DISASI (choix), Sheyi OJO (choix), Virgile PINSON (choix), Sambou SISSOKO (choix), Hyun-Jun SUK (choix).

LE GROUPE | Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @DFCO_Officiel - A suivre en direct et en intégralité sur @fbleuchampagne demain à partir de 19h30#DFCOSDR#FBsportpic.twitter.com/bP1Xdg0NnD — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 8, 2019

-

VIDEO | Du monde amateur à @PVFC_01 en passant par @JuraSudFoot au monde pro et à la @Ligue1Conforama au @StadeDeReims , Boulaye Dia parle de sa découverte du haut niveau en à peine deux ans #FBsportpic.twitter.com/xhQVfIG73c — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) March 7, 2019