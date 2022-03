Ligue 1 (J28) : Le Stade de Reims enfonce Angers et s'assure quasiment le maintien (0-1)

Décidément, les matchs du Stade de Reims offrent des scenarios bien difficile à imaginer. A Angers ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1, les Rémois sont encore passés par toutes les émotions. Très vite pourtant, face à des locaux bloqués par la peur d'enchaîner un 7e revers de suite, les Rouge et Blanc prenaient l'ascendant. Actifs dans les couloirs, ils mettaient les Angevins sur le reculoir. Et il faut un superbe arrêt de Petkovic pour empêcher Marshall Munetsi d'ouvrir le score de la tête (11e). La réponse angevine est timide, portée par le seul Sofiane Boufal. Largement dominateurs, les Rémois sont finalement récompensés lorsque Ghislain Konan trouve Arber Zeneli dans la surface adverse. Son contrôle-passe trouve Alexis Flips dont la reprise envoie le ballon entre les jambes d'un gardien coupable. En avance au tableau d'affichage, les Rémois ne relâchent pas la pression, et ils étaient tout proche d'ajouter un second but. Mais Wout Faes, parti seul en contre, manquait son dernier geste.

Mais comme rien n'est jamais linéaire au Stade de Reims, l'exclusion, discutable, d'Anastasios Donis après la demi-heure de jeu allait rebattre les cartes. Derrière les omniprésents Boufal et Fulgini, Angers se montrait plus dangereux et faisait reculer des stadistes pour qui la seconde mi-temps sera longue. Seul Mitchell Van Bergen, entré puis ressorti, s'est offert une réelle possibilité de doubler la mise en contre. Mais le gardien adverse s'interposait parfaitement. Le reste du temps, Reims a souffert autour d'un Predrag Rajkovic solide devant Bahoken et Manceau et dont la réussite était totale, tandis que sa barre transversale repoussait quatre tentatives angevines. Les occasions furent nombreuses pour le SCO et il tenait même parfois du miracle de ne pas voir le ballon atteindre les filets. Signe de la terrible dynamique des Angevins. Reims, lui, voyait la chance lui sourire. A tel point que la fin de match tendant les locaux qui voyaient rouge, eux aussi. Avec ce 8e succès cette saison, le Stade de Reims, avec désormais 35pts, vient certainement de signer un nouveau bail pour la Ligue 1 la saison prochaine.

A Angers (stade Raymond Kopa), le Stade de Reims bat Angers 1-0

Mi-temps : 0-1

0-1 Arbitre : Mickaël Lesage

: Mickaël Lesage Buts - Flips (24e) pour Reims

- Flips (24e) pour Reims Avertissements - aux Angevins Vincent Manceau (49e, 90e), Thomas Mangani (71e), Enzo Ebosse (77e), Pierrick Capelle (87e), Romain Thomas (88e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (18e), Thomas Foket (58e)

- aux Angevins Vincent Manceau (49e, 90e), Thomas Mangani (71e), Enzo Ebosse (77e), Pierrick Capelle (87e), Romain Thomas (88e) ; aux Rémois Marshall Munetsi (18e), Thomas Foket (58e) Exclusions : de l'Angevin Vincent Manceau (90e) et du Rémois Anastasios Donis (34e)

: de l'Angevin Vincent Manceau (90e) et du Rémois Anastasios Donis (34e) Angers : Petkovic - Ebosse, Traoré (cap), Thomas, Manceau - Mangani (Capelle, 72e), Bentaleb (Mendy, 72e), Pereira Lage (Jakolis, 62e), Fulgini - Boufal, Cho (Bahoken, 62e). Entr. : Gérald Baticle

: Petkovic - Ebosse, Traoré (cap), Thomas, Manceau - Mangani (Capelle, 72e), Bentaleb (Mendy, 72e), Pereira Lage (Jakolis, 62e), Fulgini - Boufal, Cho (Bahoken, 62e). Entr. : Gérald Baticle Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi, Flips (Foket, 53e) - Matusiwa, Munetsi - Kebbal (Locko, 61e), Zeneli (Van Bergen, 61e puis Mbuku, 86e), Donis. Entr. : Oscar Garcia

