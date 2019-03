Ligue 1 (J28) | Le Stade de Reims laisse échapper une victoire à Dijon qui lui tendait les bras (1-1)

Dijon, France

26 tirs (dont 5 cadrés) contre 6 à Dijon. Voilà qui donne le ton. Plein de confiance, les Rémois se sont heurtés samedi à des Dijonnais fragiles, mais qui ont pu compter sur un incroyable manque de réalisme visiteur. Le scénario se présentait pourtant favorablement lorsque sur une échappée de Boulaye Dia, Sénou Coulibaly se rendait coupable d'une faute qui lui vaut un carton rouge direct. Face à des Bourguignons moribonds, Reims pouvait compter sur un Arber Zeneli une fois de plus pétillant pour créer les premiers décalages. Sur l'un d'entre eux, Boulaye Dia s'offre une belle frappe croisée que seul le poteau peut repousser. Zeneli, encore lui, suit bien et pousse le ballon dans le but vide.

Reims domine et Dijon s'accroche, comme il peut. Mieux, sur une action anodine, Thomas Foket touche le ballon de la main et concède un penalty que Naïm Sliti transforme (13e). S'en suit alors une multitude d'actions chaudes sur le but dijonnais. Mais la défense adverse, la maladresse voire la malchance ont à chaque fois empêché le Stade de Reims de reprendre la tête. Un nul frustrant qui pourrait avoir des conséquences. Tout proches de mettre la pression sur Marseille et St-Etienne, les voilà désormais dans le viseur de Montpellier et Nice. A charge aux Rémois de retrouver la réussite dimanche prochain contre Nantes pour s'offrir une dernière ligne droite agréable.

A Dijon (stade Gaston Gérard), Dijon et le Stade de Reims font match nul 1-1

: du Dijonnais Sénou Coulibaly (3e) Dijon : Allain - Haddadi, Lautoa (cap), Coulibaly, Chafik, Abeid, Balmont (Yambéré, 8e), Amalfitano, Kwon (Marie, 84e), Kaba (Tavares, 62e), Sliti. Entr. : Antoine Kombouaré

: Allain - Haddadi, Lautoa (cap), Coulibaly, Chafik, Abeid, Balmont (Yambéré, 8e), Amalfitano, Kwon (Marie, 84e), Kaba (Tavares, 62e), Sliti. Entr. : Antoine Kombouaré Reims : Mendy – Baba, Abdelhamid, Engels, Foket – Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Cafaro, 63e), Zeneli, Oudin (Chavarria, 73e), Dia (Martin, 80e). Entr. : David Guion

