Ligue 1 (J28) | Le Stade de Reims n'a pas le droit à l'erreur sur la pelouse de Nantes (21h)

"Il va falloir partir à la guerre !" Ces mots, ce sont ceux du milieu de terrain Xavier Chavalerin lorsqu'il a évoqué ce match à Nantes. Le tournant de la saison a-t-il ajouté tant cette rencontre, même à 11 journées de la fin, pourrait conditionner la suite de la saison rémoise. Une victoire et Reims, avec 10 points d'avance sur le 19e, pourrait quasiment éloigner les deux dernières places synonymes de descente en Ligue 2. Une défaite, et ce même 19e reviendrait à 4 points des Rémois. Et un match nul serait finalement un moindre mal en conservant cette avance de 7 points actuellement constatée. Le Stade de Reims est surtout attendu dans son jeu, assez pauvre ces derniers temps particulièrement sur le plan offensif. Les Rémois marquent peu de buts et n'arrivent pas à se créer d'occasion, ce qui représente un vrai problème au moment d'aller chercher ces derniers points nécessaire pour assurer le maintien. Pour cette rencontre, David Guion sera privé de Nathanaël Mbuku, suspendu, mais aura à disposition le reste de son groupe.

