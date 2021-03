Ligue 1 (J28) | Le Stade de Reims vainc la malédiction en gagnant à Nantes à l'arrachée (1-2)

Arber Zeneli et les Rémois ont souffert mais ont gagné dans le combat face à Sébastien Corchia et les Nantais

Le football a de cela de particulier qu'il est imprévisible. Souvent rattrapé en fin de match cette saison, le Stade de Reims a cette fois infligé le sort à son hôte du soir, le FC Nantes. Un scénario d'autant plus improbable que les Rémois ne semblaient pas être dans leur meilleur soir. Certes le début de match était tonitruant. D'emblée, Mathieu Cafaro débordait côté droit et trouvait Boulaye Dia d'un centre parfait. Mais la tête du buteur rémois envoyait le cuir hors du but nantais. Une première incisive, puis plus rien. Pire, les Rémois enchaînait les maladresses. Si bien que sur l'une d'elles, provoquée par Moreto Cassama à la suite d'une banale touche, Moses Simon trompait Predrag Rajkovic d'une tête décroisée.

L'addition aurait pu être plus salée sans la maladresse nantaise et quelques sauvetages de Predrag Rajkovic ou Moreto Cassama. Dépassés, perdus, les Rémois subissaient les vagues venus de Loire-Atlantique. Finalement, les protégés de David Guion résistaient. Et contre toute attente, ils parvenaient égaliser en fin de mi-temps. Dans l'axe, Arber Zeneli décale Ghislain Konan avec réussite. Le latéral gauche entrait dans la surface et trompait Alban Lafont d'une frappe croisée. Presqu'un miracle.

La lumière passe par le capitaine

Entre deux équipes convalescentes, le rythme était difficilement lisible. David Guion opérait trois changements à la pause pour redynamiser son milieu. Un pari qui tenait ses promesses quelques minutes avant que les vieux démons offensifs ne refassent surface. Bloqués en attaque, les Rémois retrouvaient une solidité défensive. Si bien que les deux équipes s'annihilaient. Mais tandis qu'un nouveau match nul attendait les Rémois, Valon Berisha envoyait un corner sur la tête de Yunis Abdelhamid dont le coup de boule faisait mouche à l'aube des arrêts de jeu. Inespéré... Nantes n'est plus une terre maudite. Un bien joli symbole le jour anniversaire de la disparition de Raymond Kopa. Voilà un tournant annoncé qui se goupille bien pour le Stade de Reims. Malgré des lacunes encore criantes, les Marnais comptent désormais 34pts. De quoi travailler sereinement. avant la réception de Lyon dans 10 jours.

A Nantes (stade de la Beaujoire), Le Stade de Reims bat Nantes 2-1

: Willy Delajod Buts - Simon (14e) pour Nantes ; Konan (40e), Abdelhamid (89e) pour Reims

- Simon (14e) pour Nantes ; Konan (40e), Abdelhamid (89e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Wout faes (7e), Ghislain Konan (12e), Moreto Cassama (30e), Xavier Chavalerin (70e), Yunis Abdelhamid (81e)

- aux Rémois Wout faes (7e), Ghislain Konan (12e), Moreto Cassama (30e), Xavier Chavalerin (70e), Yunis Abdelhamid (81e) Nantes : Lafont - Traoré, Castelletto, Girotto (cap), Corchia (Sylla, 84e), Touré, Chirivella, Simon (Bamba, 81e), Blas, Louza, Kolo Mouani (Emond, 81e). Entr. : Antoine Kombouaré

: Lafont - Traoré, Castelletto, Girotto (cap), Corchia (Sylla, 84e), Touré, Chirivella, Simon (Bamba, 81e), Blas, Louza, Kolo Mouani (Emond, 81e). Entr. : Antoine Kombouaré Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Cassamá (Munetsi, 46e), Berisha, Chavalerin (Sierhuis, 83e), Zeneli (Doumbia, 46e), Cafaro (Touré, 46e), Dia. Entr. : David Guion

