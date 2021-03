Ligue 1 (J28) - Chouiar écarté pour Brest - DFCO, Diop blessé

Quatre jour après sa lourde défaite (4-0) face au PSG, un déplacement breton attend le DFCO mercredi 3 mars 2021 : la 28e journée de Ligue 1, sur le terrain de Brest. Pour Dijon, à 11 journées de la fin, c'est l'une des dernières chances pour enclencher une dynamique positive et éloigner le spectre de la Ligue 2 qui se rapproche un peu plus chaque semaine.

Aboubakar Kamara toujours suspendu

La recrue hivernale, l'attaquant Aboubakar Kamara, ne sera pas du déplacement. Il purge son deuxième match de suspension, après son carton rouge reçu à Lens il y a 10 jours.

Diop blessé à la cheville

Lors du dernier match face au PSG, le milieu de terrain Pape Cheikh Diop est sorti blessé. Après la rencontre, son entraîneur évoquait une possible entorse à la cheville, qui nécessitait des examens. Il est forfait pour ce déplacement face à Brest. "On va attendre de se prononcer pour le prochain match". Younoussa pas du déplacement (contusion).

Chouiar exclu du groupe (pour l'instant)

Wesley Lautoa, absent du groupe contre le PSG - sanctionné pour un retard - est de retour pour le déplacement à Brest. Ce ne sera pas le cas pour le meneur de jeu Mounir Chouiar.

"C'est sportif et lié au fait qu'au niveau du groupe on veut définir un nouveau cap. J'en ai discuté avec lui, la balle est dans son camp. J'ai envie de me concentrer sur les gens vraiment préoccupés par la situation, revendique l'entraîneur David Linarès. Sa performance à Lens était plus que moyenne au niveau athlétique, au niveau de l'investissement. On ne sent pas vraiment de révolte chez lui. Je veux voir une constance, un état d'esprit à l'entrainement (...) être membre d'une équipe à part entière. Sa situation est préoccupante. On n'a plus le temps d'attendre".