Ligue 1 (J28) : le DFCO "envisage uniquement la victoire" contre Toulouse

Un match de bas de tableau, au combien important pour les "Rouges" dans la lutte pour le maintien. 28e journée de Ligue 1 : le DFCO, 17e, face au dernier de Ligue 1, Toulouse, samedi 7 mars 2020 (20 heures), au Stade Gaston Gérard.

Pour ce match, plusieurs joueurs du DFCO sont absents. Le gardien de but Alfred Gomis, gravement blessé au genou, a entamé sa rééducation en Italie. Yassine Benzia (ischio) et Mounir Chouiar (cheville) sont toujours blessés. Glody Ngonda (adducteurs) et Mickaël Alphonse (problème au genou après le match contre le PSG) sont eux aussi indisponibles.

Dijon est invaincu à Gaston Gérard depuis 11 matchs. Le DFCO, en revanche, n'a plus gagné depuis six matchs - dont cinq en Ligue 1. De son côté, Toulouse reste sur une série de 17 matchs sans victoire, et n'a pas marqué le moindre but lors des sept dernier matchs.

DFCO - Toulouse, samedi 7 mars 2020 (20h), en intégralité sur France Bleu Bourgogne