Ligue 1 (J28) - Montpellier gâche la fête contre Angers (2-2)

Le Montpellier Hérault a fait match nul (2-2) contre Angers ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat plus que décevant puisque le MHSC menait 2-0 et était en supériorité numérique.

Comment expliquer cette déroute ? On se pose encore la question. Montpellier avait toutes les cartes en main pour fêter comme il se devait le 1.000e match en première division. Devant à la pause (2-0) grâce à Andy Delort et Ellyes Skhiri, le MHSC a totalement déjoué en seconde période en encaissant deux buts (80e et 91e). Angers a même été réduit à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Pavlovic à la 73e minute. Une contre-performance qui laisse Montpellier à la 7e place de la Ligue 1.

Gros coup de gueule dans le vestiaire

Montpellier a perdu deux points précieux dans la course à l'Europe. Au regard du scénario, Vitorino Hilton a haussé le ton dans le vestiaire à la fin du match. Chose rare cette saison, le capitaine du MHSC a laissé éclater sa colère.

Grosse colère du capitaine Vitorino Hilton dans le vestiaire du @MontpellierHSC après le nul 2-2 contre Angers après que les footballeurs pailladins menaient 2-0 à 11 contre 10 — Romain Berchet (@RomainBerchet) March 10, 2019

Les réactions

"C'est une faute professionnelle" - Andy Delort

"On a explosé sur la deuxième mi-temps. À 11 contre 10 on est incapable de les faire courir" Michel Der Zakarian après le nul 2-2 du @MontpellierHSC contre Angers #fbsportpic.twitter.com/PtYpN25MFV — France Bleu Hérault (@bleuherault) March 10, 2019