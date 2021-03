Ligue 1 (J29) - Quels motifs d'espoir pour un maintien du DFCO, avant la réception de Bordeaux ?

Les concurrents semblent attendre Dijon. C'est le fameux, "mathématiquement, rien n'est fait". Le maintien sec semble difficile à atteindre, le DFCO étant à 12 points de la 17e place avant le début de cette journée. Un espoir demeure en revanche pour la 18e place - de barragiste - occupée par Nîmes , 10 points devant Dijon. On regardera donc attentivement les résultats des Crocos (qui reçoivent Montpellier) et de Nantes (19e), qui se déplace sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG.

Un calendrier plutôt "clément". Le DFCO doit d'abord bien négocier son mois de mars, avec la réception de deux équipes de deuxième partie de tableau, Bordeaux et Reims. S'en suivront deux déplacements difficiles, contre Marseille et Monaco. La suite est plus intéressante, avec des rencontres face à Nice, Rennes, Metz ou Angers, des équipes plutôt situées dans le "ventre mou". Surtout, Dijon recevra Nantes pour l'avant-dernière journée de championnat. Le défi sera d'avoir, ce soir-là, son destin en main pour doubler les Canaris.

Assalé enfin buteur. Et si le DFCO avait (enfin) trouvé une solution à ses problèmes offensifs ? Titulaire contre Brest lors du dernier match, positionné plutôt en pointe de l'attaque, Roger Assalé a inscrit son premier but avec Dijon, qu'il a rejoint à l'été dernier en provenance des Young Boys de Berne. Contrôle, frappe enchainée, un "beau but d'attaquant" pour l'ivoirien, recrue la plus chère de l'histoire du club. Son repositionnement en pointe permettrait à Mama Baldé - meilleur buteur du club cette saison (6 buts) - de retrouver son poste de prédilection sur une aile.