Ligue 1 (J28) | Un Stade de Reims séduisant confirme à domicile face à Brest (1-0)

C'est la victoire d'un collectif. A l'issue d'un match ouvert et agréable, le Stade de Reims a confirmé sa belle forme actuelle. De quoi officialiser son maintien dans l'Elite. De quoi surtout noter le début d'un nouveau pallier à franchir et qui offre de beaux espoirs à venir.

Les spectateurs de Delaune auront eu samedi soir les ingrédients nécessaires à une belle soirée : du jeu, des émotions, du suspens et une victoire qui vaut une 5e place provisoire de Ligue 1. Un happy end mérité tant la prestation rémoise fut consistante. D'abord par l'envie et la qualité du jeu proposé en début de match. Si le pressing brestois gênait les premières relances, la première alerte d'Hassane Kamara, non cadrée lançait la partie. Surtout, Moreto Cassama, d'une magnifique reprise du droit sur le poteau et El Bilal à la réception d'un corner prolongé par Yunis Abdelhamid et repoussée in extremis par Gauthier Larsonneur, étaient tout proche d'ouvrir le score. Mal leur en a pris. Car à la demi-heure de jeu, Ghislain Konan se rendait coupable d'une faute dans la surface qui valait un penalty pour les Bretons. Il faut une fois de plus un Predrag Rajkovic XXL pour éviter l'ouverture du score. Son 4e penalty stoppé sur 5.

clean-sheet pour Rajkovic, Konan voit rouge

Une piqûre de rappel qui relance les Rémois. Moins de dix minutes plus tard, Hassane Kamara adresse une merveille de passe pour Moussa Doumbia. Le Malien déborde et centre pour son compatriote El Bilal Touré qui ne manque pas sa reprise. Le score acquis à la pause n'empêche pas les Rémois de poursuivre leurs efforts ensuite. Tristan Dingomé, d'une reprise à l'entrée de la surface, donne quelques frayeurs au portier brestois. Une seconde faute de Ghislain Konan doit changer la physionomie d'une rencontre jusque là maîtrisée. Les vingt dernières sont longues. Asphyxiantes... Mais le Stade de Reims sait souffrir sans trembler. Et lorsque la défense semble prise à revers, Predrag Rajkovic, toujours lui, s'impose comme un dernier rempart infranchissable. Et Dario Maresic, à côté d'un Yunis Abdelhamid rassurant, a offert quelques belles promesses. Reims ne cèdera pas. Il s'offre là une fin de saison sereine et de nouvelles ambitions à assumer dans les prochaines semaines.

. -

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims bat Brest 1-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 11062

: 11062 Arbitre : Mr Karim Abed

: Mr Karim Abed Pelouse : moyenne

: moyenne But - Touré (37e) pour Reims

- Touré (37e) pour Reims Avertissements - aux Rémois Hassane Kamara (9e), Ghislain Konan (27e, 69e) ; aux Brestois Haris Belkebla (31e), Hugo Magnetti (82e).

- aux Rémois Hassane Kamara (9e), Ghislain Konan (27e, 69e) ; aux Brestois Haris Belkebla (31e), Hugo Magnetti (82e). Expulsion : du Rémois Ghislain Konan (69e)

: du Rémois Ghislain Konan (69e) Reims : Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid (cap), Foket – Romao (cap), Cassama, Dingomé (Kutesa, 72e), Kamara, Doumbia (Munetsi, 80e), Touré (Nkada, 89e). Entr. : David Guion

: Rajkovic – Konan, Disasi, Abdelhamid (cap), Foket – Romao (cap), Cassama, Dingomé (Kutesa, 72e), Kamara, Doumbia (Munetsi, 80e), Touré (Nkada, 89e). Entr. : David Guion Brest : Larsonneur - Perraud, Duverne, Chardonnet, Belaud, Battocchio, Diallo (Magnetti, 81e), Belkebla, Court (Cardona, 67e), Grandsir, Mendy (Charbonnier, 67e) . Entr. : Olivier Dalloglio

. -

. -

. -