Ligue 1 (J29) : face à Troyes, les Verts doivent confirmer qu'ils sont les meilleurs de leur championnat

Un nouveau concurrent direct pour le maintien se présente ce vendredi soir en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. L'AS Saint-Étienne reçoit Troyes à Geoffroy-Guichard et après avoir battu Metz, Clermont et Angers en 2022, les Verts entendent démontrer qu'ils peuvent prendre les commandes du bas de tableau en attendant les autres du week-end.

La décla : "Il faut être débile pour sous-estimer Troyes"

Fort de sa belle dynamique, 14 points sur 21 possibles lors des sept derniers matchs, l'AS Saint-Étienne entend dicter sa loi face à Troyes. Mais l'équipe de Bruno Irlès, 15e (avec un point d'avance sur l'ASSE) retrouve aussi des couleurs. L'ESTAC vient de battre Bordeaux et Nantes. Il serait donc "débile de les sous-estimer expose Wahbi Khazri. On se doit de sauver le club. On s'est mis dans la merde tout seul et on est en train de s'en sortir =. Mais si quelqu'un sous-estime qui que ce soit c'est qu'elle est bête. On respecte tout le monde".

Le joueur à suivre : Wahbi Khazri

Les Verts retrouvent leur meilleur buteur et capitaine. Après deux matchs où il a démarré sur le banc et une absence face au PSG, Wahbi Khazri sera de retour dans la peau d'un titulaire ce vendredi soir. Pascal Dupraz l'avait annoncé dès la fin du match contre Lille. Selon le technicien l'international tunisien a fait une excellente semaine et a inscrit des "buts fantastiques" à l'entraînement. Il en est à neuf en Ligue 1.

La stat : 2

Comme le nombre de fois où l'ESTAC et son ancêtre l'AS Troyes Sainte-Savine sont venues s'imposer à Geoffroy-Guichard en 87 ans d'affrontement avec l'AS Saint-Étienne.

La compo France Bleu : retour des tauliers

Bernardoni - Thioub, Sacko, Mangala, Nadé, Kolodziejczak - Camara, Gourna - Boudebouz - Khazri, Bouanga