Ligue 1 (J29) | Le Stade de Reims entame sa série de grandes affiches à Delaune face à Lyon (17h05)

Lyon (10e), Rennes (4e), Lille (6e), Marseille (2e), Lens (8e) et Nice (3e) vont se succéder sur la pelouse rémoise d'ici la fin du mois de mai. Des adversaires de choix pour les hommes d'Oscar Garcia, mais cette équipe rémoise, invaincue depuis 4 matchs, est prête à en découdre

Les enjeux du match

Pour le coup, la pression est plus sur les épaules lyonnaises que rémoises. Avec 35 points au classement, le Stade de Reims a quasiment assuré son maintien en Ligue 1 ce qui ne l'empêche pas d'aborder ce match avec ambition. En revanche, c'est l'une des dernière chance pour l'Olympique lyonnais de se qualifier pour la Ligue des Champions, objectif clairement affiché en début de saison. Lyon est 1àe avec 41 points et déjà 9 points de retard sur le 3e. A 10 matches de la fin, les Lyonnais n'ont plus le droit de perdre des points en route face à des équipes de la deuxième partie du classement.

L'homme du match

L'homme du match est un absent : Arber Zeneli. Le milieu Kosovar avait fait un retour flamboyant en étant impliqué sur les 4 derniers buts rémois que ce soit à Monaco, face à Strasbourg et à Angers la semaine dernière. Il souffre des adducteurs et ne sera pas de retour avant un mois. Un nouveau coup dur pour les Rémois qui voient leur secteur offensif un peu plus appauvri avec déjà l'absence d'Hugo Ekitiké.

La stat du match

L'Olympique Lyonnais réussi plutôt bien au Stade de Reims ces dernières saisons. Les Rémois n'ont perdu qu'un seul de leurs 7 derniers matches face à Lyon. Avec 3 victoires et 3 nuls pour donc une seule défaite. Les Rémois ont fait match nul 1 but partout à Delaune la saison dernière en se faisant rejoindre dans le temps additionnel. Cette saison, ils se sont imposés à Lyon 2 buts à 1 là aussi en arrachant la victoire dans le temps additionnel grâce à un but d'Hugo Ekitiké.

-> A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne à partir de 16 heures

Le groupe