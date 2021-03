Ligue 1 (J29) | Le Stade de Reims peut-il vraiment battre l'Olympique Lyonnais ? (21h)

L'opposition paraît déséquilibrée sur le papier avec une équipe qui joue clairement le titre de champion de France de Ligue 1, et une autre qui avance doucement mais surement vers un maintien aisé. Une équipe qui impressionne par sa qualité technique dans le jeu et une autre qui tâtonne en rendant des copies plus que moyennes en matière de jeu. Mais le football est ainsi fait que ce vendredi au Stade Delaune, le Stade de Reims ne sera une victime expiatoire, ni un faire valoir à l'équipe lyonnaise dans sa saison. Les Rémois ont de vraies raisons d'y croire, et doivent y croire dans une rencontre où ils n'auront pas la pression du résultat. Certes, toujours dans un stade vide mais avec l'idée de réaliser le premier exploit de leur saison. On a pesé le pour et le contre de ce possible exploit :

Ce qui laisse craindre une défaite inéluctable

Lyon est dans le sprint final. A 10 matches de la fin du championnat, l'équipe ne peut pas se permettre de perdre à Reims dans cette lutte pour le titre. Il y aura des échéances plus délicates comme dès dimanche prochain avec le choc à Lyon contre le Paris Saint-Germain, d'où l'importance pour les Lyonnais de prendre les points avant.

Lyon a un effectif impressionnant. Sur le papier, c'est certainement le deuxième meilleur effectif après celui du Paris Saint-Germain. Sans stars comme Mbappé ou Neymar, Lyon possède de très bons joueurs de stature internationale comme Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore le Brésilien Paqueta. Et les 11 joueurs qui débutent une rencontre peuvent être suppléés par des joueurs venant du banc de touche d'égale valeur.

Lyon n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison dernière. Du coup, c'est avec un calendrier assez léger que les Lyonnais abordent ce championnat. Toujours qualifiés en Coupe de France, Lyon n'a pas a faire reposer ses cadres ou des joueurs trop éprouvés d'un match à l'autre. Et c'est un vrai atout dans ce sprint final pour le titre alors que le Paris Saint-Germain devra composer avec la Ligue des Champions. Et ce vendredi, l'entraîneur Rudi Garcia aura tout son effectif à disposition.

Ce qui pourrait laisser espérer un succès

Les Rémois n'ont rien à perdre. Le succès arraché dans la douleur il y a 10 jours à Nantes permet d'aborder ce match différemment. Non pas qu'il y aurait eu une pression du résultat ce soir si les choses avaient mal tournés à Nantes, mais avec 34 points et 10 longueurs d'avance sur Nantes, 19e et premier relégable, les Rémois peuvent aborder cette rencontre avec sérénité d'autant que ce même 19e sera en déplacement au Parc des Princes ce dimanche pour affronter le Paris Saint-Germain et sera lui aussi loin d'être favoris.

Reims a tout son effectif. A ce stade de la saison, c'est un "luxe" dont ne se priverait aucun entraîneur. Pas de blessés à déplorer dans les rangs rémois, juste la suspension de Moreto Cassama. L'entraîneur aura notamment le choix notamment dans le secteur offensif. Pour espérer réaliser un exploit, ces choix sont essentiels.

Lyon moins à l'aise face à des blocs bas. Même si les Lyonnais n'ont subit que trois défaites cette saison, cela ne veut pas dire que tout a été simple pour l'OL cette saison. Et on a pu constater que face à un bloc et une défense regroupés, un bloc défensif assez bas, les Lyonnais étaient moins à l'aise tout en trouvant souvent les ressources pour contourner le problème. Ce vendredi, le Stade de Reims sera forcement dans cette configuration ce qui sera un paramètre qui pourrait aider la formation de David Guion.

Lyon a des trous d'air. C'est un constat : les Lyonnais ont souvent des moments faibles dans leurs rencontres où ils sont parfois bousculés. Lyon est d'ailleurs l'équipe du Top 3 qui lutte pour le titre, à avoir pris le plus de buts (25 contre 17 pour le PSG et Lille). On l'a vu récemment à Brest où les Lyonnais avaient débuté très fort en menant 3 à 0 à la mi-temps en terres bretonnes. Avant de se mettre tout seul la pression en deuxième période, en voyant Brest revenir à 2 -3. Lyon avait tremblé jusqu'au bout. Les Rémois auront forcement des opportunités, à eux de bien les exploiter.

Invincibilité à domicile. On en parle peu, certainement trop peu, mais le Stade de Reims est la seule équipe de Ligue 1 invaincue à domicile en 2021. Les 19 autres équipes au moins perdu un match en 2021 y compris le Paris Saint-germain, Lyon et Lille. Certes, les Rémois ont réalisé beaucoup de matches nuls à domicile mais jouer à domicile sans public est loin d'être simple pour l'équipe qui reçoit, et Reims sait se montrer solide au Stade Delaune.