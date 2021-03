Ligue 1 (J29) | Le Stade de Reims prend un bon point face à Lyon (1-1)

Il n'a manqué que quelques secondes pour que le Stade de Reims ne réalise l'un des exploits du week-end. Un moment d'inattention où les Rémois furent en retard, usés par les vagues lyonnaises qui déferlaient depuis plus de 45 minutes. On joue alors la 93e minute. Tandis que les Rémois mènent 1-0, ils ne cessent tant bien que mal de repousser les offensives rhodaniennes. Mais sur un centre de Memphis Depay, la défense, légèrement en retard, ne pouvait rien sur la tête décroisée de Tino Kadewere. Pas même Predrag Rajkovic, héros jusque là d'une partie ultra dominée par les Lyonnais.

Très vite, en effet, les Lyonnais ont mis le pied sur le ballon, stérilement, déjà. Si bien qu'après 20 minutes, Reims sortait de son camp et prenait confiance. Mieux, les Rémois malmenaient des visiteurs surpris par la vivacité locale. Si Valon Berisha et Boulaye Dia trouvaient les gants d'Anthony Lopes, Mathieu Cafaro ne laissait aucune chance au portier lyonnais en reprenant magistralement et à bout portant, un centre parfait de Thomas Foket.

Rajkovic, ce héros

Plus en difficulté après la pause, Reims aurait pu doubler la mise, lorsque Marshall Munetsi, parti dans un raid solidaire, allait lui aussi défier Lopes, vigilant. Mais c'est surtout recroquevillé dans ses 30 mètres que le Stade de Reims a passé la majorité de la 2e mi-temps. Un à un, les Lyonnais s'essayent pour tromper Predrag Rajkovic. Mais le gardien serbe était impérial, réalisant plusieurs parades remarquables. A force de plier, la défense rémoise a fini par céder. Une sentence quasi inévitable qui offre légitimement des regrets à David Guion et ses hommes. Qu'importe, avec 35 points et quelques certitudes, ils continuent d'avancer. Ils pourraient même aller encore plus vite le week-end prochain à Dijon.

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Lyon font match nul 1-1

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre : Jérôme Brisard

: Jérôme Brisard Buts - Cafaro (34e) pour Reims ; Kadewere (92e) pour Lyon

- Cafaro (34e) pour Reims ; Kadewere (92e) pour Lyon Avertissements - aux Rémois Mathieu Cafaro (43e), Yunis Abdelhamid (60e), Marshal Munetsi (68e) ; au Lyonnais Memphis Depay (30e)

- aux Rémois Mathieu Cafaro (43e), Yunis Abdelhamid (60e), Marshal Munetsi (68e) ; au Lyonnais Memphis Depay (30e) Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Munetsi, Berisha (Touré, 67e), Chavalerin, Mbuku, Cafaro (Doucouré, 75e), Dia (Zeneli, 74e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Munetsi, Berisha (Touré, 67e), Chavalerin, Mbuku, Cafaro (Doucouré, 75e), Dia (Zeneli, 74e). Entr. : David Guion Lyon : Lopes - De Sciglio (Cornet, 46e puis Bard, 93e), Denayer, Marcelo, Dubois, Mendes, Aouar (Caqueret, 46e), Paqueta (Slimani, 67e), Cherki (Kadewere, 46e), Toko Ekambi, Depay. Entr. : Rudy Garcia

