Ligue 1 (J29) | Le Stade de Reims reste dans la lutte pour l'Europe après sa victoire contre Nantes (1-0)

Par Julien Lampin et Alexandre Audabram, France Bleu Champagne-Ardenne

Sans victoire depuis 3 semaines, le Stade de Reims a retrouvé le sourire en même temps que le succès en dominant Nantes sur la plus petite des marges, mais avec les valeurs reconnues de l'équipe. Désormais seule formation invaincue en 2019, les Rémois restent 6e et ne s'interdisent plus rien.