Ligue 1 (J29) : Le Stade de Reims tient Lyon en respect et conserve sa série d'invincibilité (0-0)

Un point à domicile, trois à l'extérieur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, voilà le rythme que s'impose le Stade de Reims depuis un mois. Face à Lyon, ce dimanche à Delaune, le club marnais a confirmé la tendance. Les Rémois avaient pourtant démarré la rencontre tambour battant. Forts d'un gros pressing sur le porteur de balle adverse, les Rémois empêchent la sortie de Lyonnais gênés à la relance. Pas de quoi se créer de réelles occasions. Il s'en faut de peu, à l'inverse , pour que les Rhôdaniens n'ouvre le score sur leur première occasion. A l'issue d'un beau mouvement collectif, Malo Gusto est décalé côté droit. Son centre trouve Houssem Aouar dont la reprise à bout portant est seulement repoussée in extremis par Maxime Busi. De quoi réveiller les Lyonnais. Plus justes techniquement, les visiteurs prennent la possession du ballon, et les Rémois semblent à la limite de la rupture. Mais à l'image d'un Wout Faes impérial, les Rémois restent solides. Les dernières minutes de la première mi-temps sont plus équilibrées. Et si Yunis Abdelhamid et Ilan Kebbal se montraient dangereux dans la surface, la défense rhôdanienne restait vigilante.

La domination lyonnaise s'intensifiait encore au retour des vestiaires, jusqu'à perturber sérieusement la défense locale. Sur une longue séquence, Moussa Dembélé, laissé seul au second poteau par une défense prise de vitesse, voyait sa reprise repoussée par le poteau. Quelques minutes plus tard, Karl Toko-Ekambi n'était pas plus adroit. Inefficaces, les Lyonnais allaient alors tomber dans leurs travers. Et Reims aura quelques regrets de ne pas avoir su en profiter. Dès l'heure de jeu, les Rémois jouaient plus haut. Peut-être usés par le match de jeudi en Ligue Europa, les visiteurs s'éteignent. Et il s'en faut de peu que Fraser Hornby ne reprenne un centre de Ghislain Konan (64e). En fin de match, un ultime baroud d'honneur d'Houssem Aouar était encore repoussé par un superbe arrêt de Predrag Rajkovic. Pas de but donc, et un point de plus pour rapprocher encore le club du maintien. De quoi préparer le derby à Troyes avec sérénité dans deux semaines.

A Reims (stade Delaune), le Stade de Reims et Lyon font match nul 0-0

Arbitre : Johan Hamel

: Johan Hamel Spectateurs : 14.091 environ

: 14.091 environ Avertissements - au Lyonnais Maxence Caqueret (27e), Henrique (45e), Toko-Ekambi (79e)

- au Lyonnais Maxence Caqueret (27e), Henrique (45e), Toko-Ekambi (79e) Exclusion - de l'entraîneur lyonnais Peter Bosz (29e)

- de l'entraîneur lyonnais Peter Bosz (29e) Reims : Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi - Munetsi (Lopy, 46e), Matusiwa, Foket (Flips, 91e) – Berisha (K. Doumbia, 59e), Kebbal (Locko, 60e), Hornby (M. Doumbia, 76e). Entr : Oscar Garcia

: Rajkovic – Konan, Abdelhamid (cap), Faes, Busi - Munetsi (Lopy, 46e), Matusiwa, Foket (Flips, 91e) – Berisha (K. Doumbia, 59e), Kebbal (Locko, 60e), Hornby (M. Doumbia, 76e). Entr : Oscar Garcia Lyon : Lopes – Henrique, Lukeba, Mendes, Gusto - Aouar, Caqueret, Paqueta, Toko Ekambi, Kadewere (Barcola, 82e), Dembélé (Reine-Adélaide, 77e). Entr : Peter Bosz

