Ligue 1 (J29): Lens doit dominer Clermont pour rester ambitieux

Ce samedi à 17H, Lens reçoit Clermont sur la pelouse de Bollaert. Les artésiens seront les grands favoris ce match que vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord. 9ème de L1 à 6 points de Strasbourg le 5ème, ils doivent absolument s'imposer pour rester dans la course.

Pour ce match, Franck Haise sera privé de Médina qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Haïdara ou Wooh le remplaceront en charnière centrale. Devant, l'entraîneur lensois retrouve Wesley Saïd, qui n'a pris part qu'à 13 rencontres de L1 cette saison. Mais difficile d'imaginer l'ancien toulousain, qui a manqué les 5 derniers matchs pour une blessure à la cuisse, débuter la rencontre.

la décla : L'Europe n'est pas tabou

Le défenseur Jonathan Gradit se veut honnête et ambitieux avant de défier Clermont : "Je ne suis pas favorable au fait de dire qu’il ne faut pas parler d'une éventuelle qualification européenne, qu’il faut se cacher. On est dans un club ambitieux avec un groupe et un public ambitieux. Il faut qu’on soit ambitieux. Ça va être une fin de championnat alléchante et il faudra prendre des points car on a envie de lutter jusqu’au bout.

Le joueur à suivre : Jonathan Clauss

Le latéral va vivre une après-midi particulière. Il s'attend à être fêté par les fidèles de Bollaert après avoir été appelé pour la première fois en équipe de France, ce jeudi, par Didier Deschamps. Joueur le plus décisif du club avec 4 buts et 9 passes, l'ancien joueur de Bielefeld en 2ème division allemande se voit ainsi récompenser de ses performances XXL en L1 depuis son arrivée dans l'Artois durant l'été 2020.

La stat : 194 minutes sans marquer

Lens vient d'enchaîner 2 rencontres sans marquer le moindre but, 0-0 à Metz, 0-1 devant Brest. Le dernier joueur lensois à avoir marqué n'est autre que Jonathan Clauss, à Angers pour un succès sur le score de 2 buts à 1. Les sang et or n'avaient plus connu une telle période de disette depuis la fin de saison dernière. IL avaient terminé la saison avec 1 nul (Monaco 0-0) et 2 défaites (Lille 3-0 et Bordeaux 3-0).

la compo France Bleu Nord : Qui pour remplacer Médina ?

Farinez - Gradit, Danso, Wooh - Clauss, Fofana, Doucouré, Sotoca, Haïdara - Kakuta ou Pereira Da Costa, Kalimuendo.