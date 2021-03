Ligue 1 (J29) - Kamara de retour pour DFCO - Bordeaux, incertitude pour Chouiar et Diop

Après dix jours de pause, depuis la défaite à Brest, le DFCO de retour sur les terrains en Ligue 1 dimanche 14 mars 2021. Les Dijonnais reçoivent les Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 29e journée de championnat. Dijon, toujours dernier, reste sur huit défaites consécutives en championnat - neuf en comptant la Coupe de France. De leur côté, les Bordelais restent sur trois défaites d'affilée et n'a pas gagné depuis huit matchs.

Diop a repris, Chouiar de retour ?

Un seul absent à priori : le jeune Wilitty Younoussa souffre d'un syndrome grippal. Pape Cheikh Diop, blessé à la cheville et absent à Brest, a de son côté repris l'entraînement collectif depuis mercredi. Il devrait être disponible pour jouer dimanche, même si la décision n'a pas encore été prise.

Quant à Mounir Chouiar, écarté lors des deux derniers matchs, on ne sait pas encore s'il fera son retour. Son entraîneur David Linarès n'était pas satisfait de son investissement et s'était passé de ses services contre Paris et Brest. Quel attitude a-t-il eu cette semaine ? "C'est un peu mieux", répond son entraîneur sans vouloir en dire plus. Réponse samedi avec la publication des groupes.

Racioppi confirmé

Après son erreur sur un dégagement - qui a coûté le troisième but à Brest - Anthony Racioppi n'est pas menacé dans son rôle de numéro 1. "C'est lui qui jouera, confirme Linarès. C'est la construction d'un jeune gardien de but, il doit apprendre de ces moments-là. Je sais la difficulté de ce poste, il a mon entière confiance".

Aboubakar Kamara de retour

Suspendu depuis deux matchs en raison d'un carton rouge pris lors du déplacement à Lens, l'attaquant Aboubakar Kamara fait son retour ce week-end. "AK-27", arrivé cet hiver au mercato, n'a pour l'instant pas marqué avec Dijon après deux apparitions.

Koscielny absent à Bordeaux

L'expérimenté défenseur français Laurent Koscielny est suspendu pour le match de dimanche. Une incertitude plane autour du retour d'un autre défenseur, Paul Baysse, de retour de blessure.

