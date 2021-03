Ligue 1 (J29) - Déçus, les Lingon's boys appellent à se rassembler pour DFCO - Bordeaux

La saison du DFCO se poursuit, et la descente en Ligue 2 se profile dangereusement. Même s'il reste 10 matchs pour espérer une remontée au classement, Dijon est pour l'instant dernier - à 10 points de la place de barragiste - avant de recevoir Bordeaux, dimanche 14 mars 2021, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Surtout, avec seulement deux victoires, sans que l'on sente une véritable révolte sur le terrain malgré les discours affichés, le DFCO déçoit ses supporters. Le groupe ultra des Lingon's Boys a donc décidé de se faire entendre en marge de la rencontre dimanche.

"On aimerait voir des joueurs qui tentent, qui essayent"

Si l'accueil avait été festif et chaleureux au mois de janvier, au moment de l'arrivée du bus lors de la réception de Strasbourg, le ton sera bien différent ce weekend. "Pour les supporters dijonnais qui ne se reconnaissent plus dans cette équipe", les Lingon's Boys appellent à se rassembler aux abords du Stade Gaston Gérard au coup d'envoi de la rencontre. Quel est l'objectif de ce rassemblement ? "On a bien compris que la majorité des joueurs n'en n'ont rien à faire, regrette Brice, membre du groupe, au micro de France Bleu Bourgogne. On ne s'attend pas à gagner des matchs chaque weekend, on supporte Dijon, on le sait. On demande juste des gars qui mettent un peu d'envie et qui se battent sur le terrain, ce qu'on ne voit pas actuellement".

Les Lingon's Boys promettent un moment d'échange, pacifique. "On ne voulait pas rester les bras croisés, indique Brice. Il n'y a aucune envie de tout casser ou d'être trop expressifs, ça n'aurait aucun intérêt. On veut juste proposer un moment aux supporters pour échanger, pour donner ses idées et sa vision de la chose entre supporters du club".

Pour Didier Ndong, "c'est logique"

Que pensent les joueurs de ce désamour des supporters ultras pour cette équipe ? "C'est logique, quand tu es supporter (...) quand il y a des gens qui ont milité pour ce club depuis 22 ans et que, aujourd’hui, le club est mal placé, c'est normal que les gens ne soient pas contents", admet le milieu de terrain Didier Ndong. "On est des acteurs, on a une part de responsabilité puisque nous sommes sur le terrain. Il y a des matchs où, peut-être, on n'a pas montré beaucoup d'envie, parce qu'on a été inconstants. Il faut qu'on donne plus. Descendre n'a jamais été un problème c'est la manière de descendre qui pose problème".

