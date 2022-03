Ligue 1 (J29) : Lille, une nouvelle fois, n'aura pas le droit à l'erreur à Nantes.

Lille dispute ce samedi à 21H contre Nantes un nouveau match très important pour rester dans la course aux places européennes. 6ème de L1, le LOSC espère s'imposer pour ne pas voir s'envoler les équipes qui le précèdent au classement : Strasbourg, Rennes, Nice et Marseille.

Gros coup dur pour le coach lillois Jocelyn Gourvennec qui sera privé à Nantes de Botman touché à un muscle fessier. Le néerlandais devrait manquer les prochaines 2 semaines de compétition. Djalo devrait donc débuter en défense centrale puisqu'il semble que Celik, qui a ressenti une gène au psoas mercredi soir, devrait pouvoir tenir sa place sur la pelouse de la Beaujoire.

La décla : "Pas de démotivation."

Le milieu de terrain Amadou Onana est persuadé que lui et ses coéquipiers vont réussir à rebondir dès samedi soir contre Nantes : "Tout le monde a l'objectif clair en tête, décrocher une place européenne. Ca vous nous faire du bien aussi de ne jouer qu'une fois par semaine. Jouer tous les 3 jours pendant les 5 derniers mois, ce n'était pas évident, ça demande beaucoup d'efforts physiques et mental. Il n'y a pas de démotivation. On connaît tous notre objectif final."

Amadou Onana voit plus haut Copier

Le joueur à suivre : Jonathan David

L'infatigable attaquant canadien va disputer ce soir son 50ème match toutes compétitions confondues. Cette saison avec le LOSC il n'a manqué qu'un seul match, le derby perdu en 8ème de finale face à Lens aux tirs au but. Après cette rencontre à Nantes, il prendra une nouvelle fois l'avion pour traverser l'Atlantique et rejoindre sa sélection qui devrait la semaine prochaine décrocher son billet pour le Mondial au Qatar, une première pour le Canada depuis sa participation à a Coupe du Monde en 1986.

La stat : 5 matches sans défaite en L1

Les Dogues ont retrouvé en L1 une vraie solidité défensive. Jardim qui a pris le relais de Grbic, n'a pas encaissé le moindre but lors de ses 5 dernières sorties. Le LOSC est donc invaincu depuis 12 février. Le dernier échec des hommes de Gourvennec remonte au 6 février quand le PSG était venu s'imposer 5-1 à Pierre Mauroy. Ce n'est pas la meilleure série des lillois cette saison. Ils avaient enchaîné 9 matchs sans défaite entre le 6 novembre 2021 et le 19 janvier 2022.

La compo France Bleu Nord : Sans Botman

Jardim - Celik Fonte Djalo Gudmundsson - Weah André Xeka Bamba - David Ben Arfa