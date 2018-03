Montpellier cale dans la course à l'Europe. Les footballeurs pailladins ont fait match nul ce samedi soir à Lille (1-1) et redescendent à la septième place de Ligue 1. Un match marqué par l'entrée de supporters lillois sur la pelouse au coup de sifflet final.

Un de plus. Montpellier a décroché ce samedi soir à Lille (1-1) le quatorzième match nul de la saison. Les hommes de Michel Der Zakarian ont été menés au score juste avant la pause grâce à une réalisation de Nicolas Pepe.

La réaction montpelliéraine a tardé à venir. C'est Jérôme Roussillon qui a remis les deux équipes à égalité à la 63e minute sur une belle frappe du pied droit. Mais rien de plus. Montpellier n'a pas réussi à prendre les commandes du match et stagne dans la course à la cinquième place de Ligue 1 synonyme de Ligue Europa la saison prochaine.

En fin de match, plusieurs centaines de "supporters" du LOSC ont envahi le terrain.

De mieux en mieux Lille pic.twitter.com/q7EIo9CKdX — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) March 10, 2018

Les buts

La réaction de l'entraîneur

"On peut faire dix fois mieux. Ce soir on a vu trop de déchet technique mais c'est dommage parce qu'il y avait la place. En première période, Montpellier a deux grosses occasions, on doit les concrétiser" Michel Der Zakarian au micro de France Bleu Hérault

Le classement

Montpellier redescend à la 7e place de la Ligue 1 en attendant le match de Nice ce dimanche.