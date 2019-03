Ligue 1 (J29) - Montpellier trop fébrile pour inquiéter Lyon (3-2)

L'Europe s'éloigne petit à petit pour les footballeurs Montpelliérains et la défaite 3-2 ce dimanche sur la pelouse de Lyon est une confirmation de plus. Le MHSC trop inoffensif et fébrile défensivement pour inquiéter le 3e de Ligue 1. Montpellier reste 7e au classement à quatre points de la 5e place.

Les buts

C'est Lyon qui a ouvert le score à la 12e grâce à Martin Terrier. La réponse Montpelliéraine est intervenue à la 32e sur coup france suite à une superbe frappe en plein lucarne de Florent Mollet, son troisième but cette saison en championnat. Moussa Dembélé (58e) puis Houssem Aouar (86e) ont définitivement scellé le sort de la rencontre malgré une dernière réaction pailladine à la 91e sur une tête de Souleymane Camara.

Les réactions