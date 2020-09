Ligue 1 (J3) - DFCO - Brest, "un match ouvert", les recrues en action ?

Pour cette 3e journée de Ligue 1, dimanche 13 septembre 2020 (15h pour le coup d'envoi) au Stade Gaston Gérard, un affrontement entre deux équipes en quête de leur premier point en championnat pour cette saison 2020/2021. Le DFCO reçoit le Stade Brestois. Dijon s'est incliné contre Angers et Lyon, Brest a perdu contre Nîmes et Marseille. Le bon moment et le bon adversaire - un potentiel concurrent direct dans la lutte pour le maintien - pour enfin lancer la saison côté dijonnais, alors que de nouvelles recrues sont arrivées pendant la trêve internationale.

Deux équipes portées vers l'attaque

Historiquement, les matchs entre Dijon et Brest accouchent souvent de matchs riches en but. La saison passée, Dijon s'était incliné 2-0 en Bretagne avant de s'imposer 3-0 à la maison au match retour. "C'est une équipe qui est joueuse, portée sur l'offensif, capable de marquer pas mal de buts, mais qui laisse aussi pas mal d'espaces, met en garde le défenseur/milieu défensif Wesley Lautoa, qui s'attend à être sollicité. Je pense que ça va être un match ouvert". Son entraîneur Stéphane Jobard abonde : "Ils ont toujours la même marque de fabrique que l'année dernière, avec des joueurs performants. Ils ont une armada offensive très intéressante. Ils produisent du jeu, mais venant d'Olivier, ça ne me surprend pas". Olivier, bien sûr, pour Olivier Dall'Oglio, figure bien connue à Gaston Gérard puisque assis sur le banc dijonnais entre 2012 et 2018.

Trouver le bon amalgame

La période du "bricolage" semble s'éloigner à Dijon. La trêve internationale a été marquée par l'arrivée de deux recrues côté dijonnais : l'attaquant ivoirien Roger Assalé et le milieu offensif kosovar Bersant Celina. Ils rejoignent les autres petits nouveaux de l'été : l'international espoir français Eric Junior Dina Ebimbe, l'hispano-sénégalais Pape Cheikh Diop, le roumain Alex Dobre, l'équatorien Aníbal Chalá et l'anglais Jonathan Panzo. Une véritable Tour de Babel à la dijonnaise !

C'est une nouvelle donnée dans le foot de haut niveau

Stéphane Jobard explique comment il soude un groupe avec des langues et des nationalités différentes Copier

"Je n'ai que quatre joueurs qui ne parlent pas français", précise l'entraîneur du DFCO Stéphane Jobard. "Je retrouve des repères en anglais, la dernière fois que j'ai progressé comme ça c'est en 4e, parce que la prof' me plaisait bien", s'amuse-t-il. Même s'il reconnaît que ça peut poser quelques problèmes pour "la subtilité et les nuances", il ne se trouve pas démuni grâce à des relais sur le terrain, des joueurs qui partagent une langue commune ... ou des applications pour smartphone qui servent de traducteur. "C'est une nouvelle donnée dans le foot de haut niveau, constate le coach. Lorsqu'on s'appelle Dijon et qu'on a des contraintes économiques, on se tourne vers des contrats un peu exotiques".

Les groupes

Le groupe brestois pour affronter Dijon - Stade Brestois

