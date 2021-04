Ligue 1 (J34) | Fin de série pour le Stade de Reims après sa défaite face à Marseille (1-3)

A l'image d'une saison bien irrégulière, le Stade de Reims est passé par tous les états ce vendredi soir en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. D'abord déterminé à bousculer un candidat à l'Europe en fin de saison, les Rémois bloquaient d'abord parfaitement des Marseillais bien pâles. Dans la lignée des matchs contre Lyon ou Rennes, les Marnais, à la moyenne d'âge sacrément rajeunie, annihilent des Marseillais bien léthargiques.

Si le pressing haut ne permet aucune réelle situation dangereuse, les locaux profitent d'un corner parfaitement tiré par Moreto Cassama pour ouvrir le score d'une tête belle tête en extension de Nathanaël Mbuku peu avant la pause. Trop tôt toutefois pour éviter le réveil olympien. Sur l'action suivante, Pol Lirola refroidit la joie champenoise par un débordement dont le centre en retrait trouve Dimitri Payet. Seul au point de penalty, il trompe Predrag Rajkovic d'une reprise d'une droit.

La jeunesse rémoise impuissante face aux individualité marseillaises

En souffrance, les Rémois craquent une seconde fois dans les arrêts de jeu. Déchaîné, Dimitri Payet devient alors passeur décisif pour Milik qui n'a qu'à pousser l'offrande dans le but vide juste avant la pause. Reims n'est pas abattu pour autant. Revenu des vestiaires avec de belles intentions, les Rémois sont tout proches de revenir grâce à une percée de Boulaye Dia dont la frappe est repoussée par le poteau. Là est le tournant du match. Quelques instants plus tard, Wout Faes se rend coupable d'une énième faute qui lui faut un second carton et une expulsion. C'en était trop pour la machine rémoise déréglée. L'accélération de Florian Thauvin pour Valentin Rongier permettait de décaler l'intenable Dimitri Payet dont la reprise était fatale pour le gardien rémois. A 3-1, la messe est dite. La fin de match est anecdotique. Dépassée par la qualité des individualités marseillaises, la jeunesse rémoise n'a pas tenu. Pas de quoi se démobiliser pour autant. En 4 matchs, il s'agit de grappiller encore quelques points, à commencer par le prochain déplacement à Nîmes dimanche prochain.

A Reims (stade Delaune), Marseille bat le Stade de Reims 3-1

Mi-temps : 1-2

1-2 Arbitre : Eric Wattellier

: Eric Wattellier Buts - Mbuku (38e) pour le Stade de Reims ; Payet (41, 76e), Milik (45e+2) pour Marseille

- Mbuku (38e) pour le Stade de Reims ; Payet (41, 76e), Milik (45e+2) pour Marseille Avertissements - aux Rémois Wout Faes (29e, 69e) ; à l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli (56e)

- aux Rémois Wout Faes (29e, 69e) ; à l'entraîneur marseillais Jorge Sampaoli (56e) Exclusion du Rémois Wout Faes (69e)

du Rémois Wout Faes (69e) Reims : Rajkovic - Doucouré, Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Cassama, Lopy (Maresic, 74e), Chavalerin (Kutesa, 87e) - Mbuku (Zeneli, 74e), Dia (Drameh, 87e), Touré (Sierhuis, 64e). Entr. : David Guion

: Rajkovic - Doucouré, Abdelhamid (cap), Faes, Foket - Cassama, Lopy (Maresic, 74e), Chavalerin (Kutesa, 87e) - Mbuku (Zeneli, 74e), Dia (Drameh, 87e), Touré (Sierhuis, 64e). Entr. : David Guion Marseille : Mandanda - Perrin (Henrique, 75e), Alvaro, Balerdi - Kamara (Rongier, 40e), Gueye - Lirola, Nagatomo, Thauvin, Payet, Milik . Entr. : Jorge Sampaoli

