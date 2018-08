Reims, France

Les dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, le sourire étaient plutôt sur les lèvres picards. Au terme d'un final à suspens, l'Amiens SC s'était imposé 2 buts à 1 au Stade Delaune, validant sa montée directe en Ligue 1. C'était il y a un peu plus d'un an, en mai 2017. De son côté, le Stade de Reims mettait un terme à une saison ratée où après avoir joué les premiers rôles en Ligue 2, l'équipe s'est totalement effondrée dans le sprint final.

Depuis, les choses beaucoup évolué dans les deux clubs. Le Stade de Reims a écrasé la saison de Ligue 2 qui a suivi, quant à l'Amiens SC, il a réussi sa première saison de son histoire dans l'élite en obtenant un maintien confortable, sans jamais trembler.

Ce début d'exercice 2018-2019 est en revanche beaucoup plus compliqué pour les Picards qui ont perdu leurs deux premiers matches à Lyon puis à domicile face à Montpellier. L'équipe amiénoise a beaucoup souffert de son mercato avec des départs importants et des arrivées qui se font désirer. A cela s'ajoute aussi des blessures comme l'un des joueurs cadres, Thomas Monconduit, qui sera absent ce samedi face à Reims. Cette semaine, le club a toutefois enregistré l'arrivée d'un renfort en attaque, l’international iranien, Saman Ghoddos, qui vient de disputer la Coupe du Monde en Russie avec l'Iran.

Côté rémois, la semaine a été douce, bercée par les bonnes sensations du match face à Lyon et ce début de saison en tous points réussi. Mais peut-être que les choses un peu plus délicates commencent puisque face aux Picards, les Rémois vont se heurter à une équipe qui veut lancer son championnat et contre laquelle aussi, il faudra peut-être se battre pour assurer le maintien. Les hommes de David Guion vont passer un nouveau révélateur pour pourquoi pas donner encore plus de relief à leur début de saison.

Jamais 2 sans 3 ? 🔴⚪@AmiensSC est prévenu ! Le champion de @DominosLigue2 a retrouvé la @Ligue1Conforama avec deux victoires et deux clean sheets, une double performance que le @StadeDeReims n'avait plus réalisée depuis depuis la saison 1960 / 1961 📊➡https://t.co/ZhUPQLST1zpic.twitter.com/r6lXKhVRaX — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 24, 2018

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Thomas FONTAINE, Hassane KAMARA, Ghislain KONAN, Romain METANIRE.

Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Alaixys ROMAO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Moussa DOUMBIA, Rémi OUDIN, Hyun-Jun SUK.

Absents : Tristan DINGOME (reprise), Patrick BAHANACK (choix), Hendrick CAKIN (instance de départ), Björn ENGELS (entraînement), Grejohn KYEI (choix), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Anatole NGAMUKOL (instance de départ), Virgile PINSON (choix).

LA COMPO PROBABLE : Mendy - Métanire, Fontaine, Abdhelamid, Konan - Chavalerin, Romao, - Oudin, Martin, Doumbia - Chavarria

-