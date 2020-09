Ligue 1 (J3) | Le Stade de Reims à Angers avant d'entamer ses joutes européennes (15 h)

Drôle de clin d'oeil. C'est sur les terres de leur plus illustre joueur, celui qui a marqué les années européennes du club, que le Stade de reims va livrer une dernière répétition avant de retrouver le Coupe d'Europe à Genève jeudi prochain. Même si à Angers, où Raymond Kopa a passé une grande partie de sa vie et où il repose aujourd'hui, les Rémois verront les choses autrement qu'une simple répétition. Après un débit de calendrier difficile face à Monaco et Lille, et dans un débit de saison où les débats se déroulent souvent loin de Delaune (Reims devra encore se déplacer lors de la prochaine journée, à Metz), il va aussi falloir de tenter de décrocher le premier succès de la saison. Même s'il n'y a pas de quoi paniquer, il est vrai que lors des deux premières saisons en Ligue 1 depuis le retour dans l'élite en 2018, David Guion et ses joueurs avaient plus pris l'habitude de se mettre directement dans le bon tempo en remportant des matches dès l'entame. Pour se match à Angers, il faudra se passer de Yunis Abdelhamid, le capitaine et défenseur inamovible du Stade de Reims, qui n'avait plus manqué un seul match de championnat de Ligue 1 depuis...août 2018, première journée de la saison du retour ! David Guion pourra en revanche compter sur Thomas Foket et Boulaye DIa, qui avaient manqué le dernier match face à Lille.

