Ligue 1 (J3) | Le Stade de Reims en déplacement à Brest, de retour dans l'élite (20h)

Les Bretons retrouvent la Ligue 1, six ans après l'avoir quitté et ont plutôt bien entamé leur saison en restant invaincus lors des deux premières journées. Pour les Rémois, cette rencontre s'annonce compliquée face à une équipe bretonne dans la dynamique de la montée.

Rémi Oudin et ses coéquipiers vont tenter de retrouver le chemin de la victoire en Bretagne.

Les Rémois gardent comme récent souvenir du Stade Brestois, une équipe qu'ils n'avaient pas réussi à battre lors de leur domination sans partage du championnat de Ligue 2 en 2018. Battus à Delaune, ils n'avaient pu faire mieux que match nul 0 à 0 au match retour au Stade Francis Le Blé. La dernière confrontation remonte elle à beaucoup plus loin. Lors de la saison 2012-2013, première saison dans l'élite du Stade de Reims dans l'ère moderne, Reims s'était imposé 2 à 0 et avait fait un très grand pas pour le maintien. Dans un stade qui va afficher complet ce samedi, les hommes de David Guion auront fort à faire face à une équipe bretonne toujours invaincue depuis le début de la saison et qui affiche déjà beaucoup de caractère. A noter pour cette rencontre l'absence d'Hassane Kamara qui s'est blessé à la cuisse.

