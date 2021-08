Ligue 1 (J3) | Le Stade de Reims et le FC Metz vont batailler en Lorraine pour décrocher un premier succès

Les supporters remois sont repartis de Delaune avec de belles images plein la tête, une sensation plus connue depuis des mois, celle d'avoir passé une belle après-midi à regarder l'équipe du Stade de Reims qui malgré le match nul face à Montpellier (3-3), a laissé de belles impressions. Alors forcement, il y aura beaucoup d'attente pour le match d'après, qui sera aussi le match d'avant la venue au Stade Delaune du Paris Saint-germain et son plateau de stars, et peut-être la plus brillante : Lionel Messi. Mais ce match à Metz cette après-midi ne sera peut-être pas du même tonneau que celui face aux Héraultais. D'abord parce qu'il s'agit d'un match à l'extérieur et on l'a vu à Nice, les Rémois ont aussi cherché à se rassurer, notamment sur le plan défensif, et à rester prudent. Ensuite, le scénario un peu fou du match face aux Montpelliérains, a permis cette prestation. Face à Metz, une équipe qui reste sur une défaite à Nantes sans être bien brillante, on pourrait d'abord assister à la réaction des Lorrains, piqués par leur entraîneur qui n'a pas été tendre avec eux après la défaite à Nantes. Le style de jeu messin, assez rugueux et physique, ne laissera peut-être pas non plus beaucoup de place à la créativité. Ce qui n'empêchera pas d'être ambitieux au moment d'affronter un adversaire qui va jouer dans la même catégorie que les Rémois cette saison, à savoir obtenir un maintien aisé autour de la 12e place. Pour cette rencontre, Oscar Garcia sera privé d'Anastasios Donis, Fraser Hornby, Kaj Sierhuis, Moussa Doumbia et bien sûr Arber Zeneli. Il pourra compter en revanche sur le retour de Ghislain Konan.

FC Metz - Stade de Reims - Coup d'envoi de la rencontre à 15 heures. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne, à partir de 14h30.