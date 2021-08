Ligue 1 (J3) | Le Stade de Reims, prometteur, doit se contenter d'un nul à Metz (1-1)

Les contextes sont différents mais le résultat est le même. A Metz ce dimanche, le Stade de Reims n'est pas parvenu à convertir sa domination par une victoire qui n'aurait pas été contestée. Dès les premières secondes en effet, les Rémois se portaient à l'attaque, à l'image de l'incursion de Mathieu Cafaro repoussée par le gardien lorrain ou ce centre de Ghislain Konan, lui aussi intercepté. Les Marnais étaient finalement vite récompensés. Après un bon travail d'Ilan Kebbal, Ghislain Konan trouvait la tête victorieuse de Marshall Munetsi au deuxième poteau. Imparable.

Un avantage toutefois de courte durée. Dans un match rythmé et ouvert, les Messins réagissaient immédiatement, poussant Predrag Rajkovic à deux belles parades. Mais lui aussi devait finalement céder, impuissant sur une frappe lointaine d'Habib Maïga qui trouvait la lucarne. Après un quart d'heure percutant, la rencontre retombait en intensité. Metz tenait le ballon sans mettre en danger une défense rémoise bien en place.

but refusé et frustration

Le retour des vestiaires permet aux Rémois de reprendre les choses en main, bien aidé par l'entrée en jeu de Xavier Chavalerin. Plus pressants, les protégés d'Oscar Garcia récupèrent le ballon dans le camp messin grâce à Marshall Munetsi. La suite est fluide. El Bilal Touré lance Ilan Kebbal en profondeur. La pépite rémoise remporte son duel, mais l'arbitre invalidera finalement le but à cause d'une faute préalable de Munetsi. Dès lors les Rémois vont continuer de pousser. Mais ni Ilan Kebbal (61e) ni Yunis Abdelhamid (80e) ne parviennent à tromper le gardien messin. De quoi générer une frustration palpable au nombre de coups de sifflet de l'arbitre. A tel point que Mr Batta devait renvoyer les deux entraîneurs en tribunes après plusieurs invectives. Voilà un nouveau score de parité qui laisse le Stade de Reims invaincu avant de recevoir le PSG et ses stars. Deux points de plus n'auraient pas été scandaleux. Qu'importe, aux Rémois désormais de réaliser l'exploit face à l'ogre parisien dans un Delaune qui s'annonce plein à craquer

Arbitre : Florent Batta

: Florent Batta Buts - Maïga (14e) pour Metz ; Munetsi (7e) pour Reims

- Maïga (14e) pour Metz ; Munetsi (7e) pour Reims Avertissements : aux Messins Dylan Bronn (30e)n Ibrahima Niane (35e), Pape Sarr (35e), Vagner Dias (93e) ; aux Rémois Thomas Foket (41e), Andreaw Gravillon (60e)

: aux Messins Dylan Bronn (30e)n Ibrahima Niane (35e), Pape Sarr (35e), Vagner Dias (93e) ; aux Rémois Thomas Foket (41e), Andreaw Gravillon (60e) Metz : Oukidja - Centonze, Bronn (cap), Kouyaté, Udol – Pajot (Traoré 78e), Maïga, Sarr – Gueye (Yade 59e puis Delaine 74e), Niane, Sabaly (Dias 59e). Entr. : Frédéric Antonetti

: Oukidja - Centonze, Bronn (cap), Kouyaté, Udol – Pajot (Traoré 78e), Maïga, Sarr – Gueye (Yade 59e puis Delaine 74e), Niane, Sabaly (Dias 59e). Entr. : Frédéric Antonetti Reims : Rajkovic – Gravillon (Ekitike 78e), Faes, Abdelhamid (cap) - Foket, Munetsi, Cassama (Chavalerin 50e), Konan - Kebbal, Touré, Cafaro (Mbuku 46e). Entr. : Oscar Garcia

