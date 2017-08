Ligue 1 (J3) - A Lille, Caen vainc la malédiction et lance sa saison (2-0)

En s'imposant à Lille (2-0), Caen a mis fin à 26 ans de disette dans le Nord, mais pas seulement. Les buts de Da Silva (5') et de Santini (69') ont permis au Stade Malherbe de décrocher sa première victoire de la saison, après trois journées. Bémol : Bessat et Bazile sont sortis sur blessure.

Patrice Garande a une nouvelle fois gagné son duel face à Marcelo Bielsa, dans l'enceinte de l'équipe coachée par l'Argentin. Après deux succès au Vélodrome en 2015 (3-2 et 1-0), c'est au stade Pierre Mauroy que le technicien caennais a été plus malin que son vis-à-vis.

Avec son 3-4-3 sans De Préville, Marcelo Bielsa a surpris son monde, mais pas autant que Patrice Garande. Pour la première fois depuis la remontée dans l'élite en 2014, l’entraîneur normand a utilisé d'entrée un 4-4-2. Avec deux défaites au compteur en autant de match, Garande ne l'a pas joué petit bras. Son équipe, à visage offensif, a vite pris l'ascendant sur le Losc, notamment grâce à un pressing haut de tous instants.

Da Silva, premier de cordée

Dès l'entame, le SMC s'installe dans le camp lillois. Sur le premier corner de la rencontre, Hervé Bazile dépose le ballon sur la tête de Damien Da Silva, c'est l'ouverture du score (5'). Cinq minutes de jeu, un tir, un cadré, un but, 100% de réussite pour le club normand.

En face, Lille bafouille son football et réagit timidement. Sur son premier corner, le Losc est tout de même très proche d'égaliser, mais Ivan Santini repousse sur la ligne un tir à bout portant du capitaine Ibrahim Amadou (16').

Les BB blessés

Dans son équipe offensive, Patrice Garande avait aligné Hervé Bazile et Vincent Bessat sur les ailes. Aucun des deux n'a tenu plus de 35 minutes. L'international haïtien s'est blessé au mollet (21'). L'ancien Nantais, lui, s'est claqué l'ischio-jambier gauche (34'). Le coach caennais a donc du revoir ses plans initiaux, en faisant rentrer Kouakou et Avounou.

L'équipe n'a pas perdu de son application. L'ex-Nîmois a même apporté beaucoup de percussion et réalisé un important travail défensif, lui l'attaquant. En début de deuxième période, Caen a fait le dos rond. Rémy Vercoutre a repoussé des poings deux tentatives nordistes, puis le SMC est reparti de l'avant.

Santini libérateur

Ivan Santini a d'abord mal négocié un face à face avec Hervé Koffi. Dans la foulée, face au but vide, à 50 cm du poteau droit, le Croate n'a pas manqué la mire après une remise de la tête de Ronny Rodelin (69'). Avec cette avance de deux buts, Caen peut aborder la fin du match avec serennité, d'autant que les Lillois sont maladroits. Avec un peu plus d'application, les Normands auraient même pu corser l'addition.

Toutefois, l'essentiel est là ! Caen repart de Lille avec les trois points, remonte à la 13ème place et lance sa saison, avant de recevoir les trois derniers de Ligue 1 : Metz, Dijon et Amiens. Mieux encore, en gagnant dans le Nord, le Stade Malherbe a tué le chat noir et mis fin à la malédiction qui l'empêchait de battre le Losc depuis 26 ans.

