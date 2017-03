Ligue 1 (J30) - Monaco s'impose en leader à Caen 3-0

Le Stade Malherbe de Caen s'est incliné à domicile face à Monaco 3 à 0. Les Monégasques ont frappé dans les moments clés du match avec un doublé de Mbappé (13e et 81e) et un pénalty de Fabinho (48e).

L'As Monaco s'est imposé lors de la 30e journée de Ligue 1 sur le terrain du SM Caen en remportant son 9e match à l'extérieur de la saison. Les Monégasques ont frappé aux moments clés du match d'entrée. Kylian Mbappé a ouvert le score dès la 13e minute de jeu sur la première action des joueurs de la principauté et sur leur seul tir cadré de la première période.

"A partir du moment où tu prends un but de Monaco, c'est compliqué"

"A partir du moment où tu prends un but de Monaco, c'est compliqué", relevait fataliste Frederic Guilbert après la rencontre. "Ils ont des qualités hors-norme. S''ils ont de nouveaux internationaux dans leur équipe, c'est qu'il y a une raison."

"On n'a pas fait le match qu'on voulait faire et pas mis assez de folie"



"On n'a pas fait le match qu'on voulait faire, regrette Patrice Garande, l'entraîneur du SM Caen. On n'a pas mis assez de folie. Le Ier but nous a coupé les pattes de mes joueurs. Après, Monaco, c'est plus fort partout. Pour gagner ce type de match, il faut être à un autre niveau que celui d'aujourd'hui."



"On a tenté de réagir mais on a fait trop d'approximations"

Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé provoquait un pénalty transformé par Fabinho (48e). "Forcément ça nous a coupé les pattes, concède Jordan Adéoti. On a tenté de réagir mais on a fait trop d'approximations techniques et manqué d'application pour se créer de vraies occasions pour les inquiéter."

D'Ornano applaudit sportivement la sortie de Kylian Mbappé

Le Stade Malherbe de Caen a tenté de revenir dans la partie mais a concédé un 3e but sur une tête de Mbappé sur un service impeccable de Moutinho (81e). A sa sortie, Kylian Mbappé a été applaudi par les 19.399 spectateurs du Stade D'Ornano. "Je les remercie et qu'ils sachent que ça me touche", leur a répondu à notre micro le jeune attaquant monégasque.

"La deuxième mi-temps a été assez tranquille. On a bien géré le match et on a bien contrôlé", notait satisfait Fabinho à la sortie des vestiaires.

Le Stade Malherbe de Caen reste 16e et jouera au retour de la trêve internationale à Lorient qui s'est relancé lors de cette 30e journée à Nancy (3-2).